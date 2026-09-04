Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » Ցանկացած «խաղաղասիրական», «իրական հայաստանյան» կամ ռեժիմի կողմից առաջ քաշվող որևէ այլ «կապիկություն» ամենաուղիղ կերպով տանում է դեպի թուրքահպատակություն

Ցանկացած «խաղաղասիրական», «իրական հայաստանյան» կամ ռեժիմի կողմից առաջ քաշվող որևէ այլ «կապիկություն» ամենաուղիղ կերպով տանում է դեպի թուրքահպատակություն

Ցանկացած «խաղաղասիրական», «իրական հայաստանյան» կամ ռեժիմի կողմից առաջ քաշվող որևէ այլ «կապիկություն» ամենաուղիղ կերպով տանում է դեպի թուրքահպատակություն
04.09.2026 | 16:45

Վերադարձ ի շրջանս յուր

1991-ից ի վեր Հայաստանը ունեցել է իշխանավարման երեք շրջան, երեք ռեժիմ՝ «լևոնական», «քոչարյանական» և «սերժանիկոլական»:

Ընդ որում, առաջնն ու վերջինը ունեն բազմաթիվ ընդհանրություններ, թեպետ, որևէ հարմար առիթ բաց չեն թողնում ի ցույց դնելու միմյանց հանդեպ ունեցած «личную неприязнь»-ը՝ ինչպես հայտնի ֆիլմի հերոսը կասեր:

Ժամանակին Տեր-Պետրոսյանի թեթև ձեռքով շրջանառության մեջ դրված «քոչարյանասերժական ավազակապետական ռեժիմ» տերմինը ոչ այլ ինչ էր, քան քաղտեխնոլոգիական հնարք, որը, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, իրականության հետ որևէ աղերս չուներ:

Այսօր, երբ տարատեսակ հարթակներում «սերժանիկոլական» ռեժիմի «նիկոլական» և «սերժական» թևերի ներկայացուցիչները միմյանց «պասերով» «մեկնաբանում» են միմյանց մտքերն ու գործողությունները, հանրությանը մատուցելով գավառական մակարդակով բեմադրված ներկայացման հերթական որևէ արար, ցցուն կերպով երևում է, թե «քաղաքական կապիկության» ասպարեզում ինչ բարձունքների է հասել այդ ռեժիմը:

Փողահպատակ և հայրենադավ «քաղաքական շրջիկ կրկեսի» 17-ամյա գոյության այս ամբողջ ժամանակաշրջանի մեջ ափսոսանքի արժանի մի բան, այնուամենայնիվ, կա. այն է, որ «սերժանիկոլական ռեժիմ» եզրույթի հետ ասոցացվում են նաև Աշոտ Նավասարդյանի ՀՀԿ-ն, երջանկահիշատակ Սպարապետի և բազմաթիվ պարկեշտ, իրապես հայրենանվեր և պետական մտածողության կրող գործիչների անուններ, որոնք, հանգամանքների բերամբ, հայտնվել էին «սերժական» ՀՀԿ-ի և, ինչու ոչ, նաև՝ «նիկոլական» ՔՊ-ի շարքերում:

Իրապես, ժամանակն է վերջ դնելու այս արհավիրքներ բերած, «սերժանիկոլական պետականակործան կրկեսի» գոյությանը և դուրս գալու այս չափազանց երկար տևած կախարդական շրջանից: Հայաստանը դատապարտված է վերադառնալ իշխանավարման ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ուղեծիր՝ ազգային-պահպանողական արժեհամակարգի կրող, հայրենանվեր և փորձառու գործիչների առաջնորդությամբ: Սա հասկացել են հասկանալու ընդունակ բոլորը՝ գիտակցաբար, ինչպես նաև հասկանալու հետ խնդիրներ ունեցողների մեծամասնությունը՝ ենթագիտակցաբար:

Իրավիճակից ելքի այլ տարբերակ չկա: Ցանկացած՝ «խաղաղասիրական», «իրական հայաստանյան» կամ ռեժիմի կողմից առաջ քաշվող որևէ այլ «կապիկություն» ամենաուղիղ կերպով տանում է դեպի ԹՈՒՐՔԱՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ:

Սա է ելքը:

Ելքը Սերժին մեկ անգամ ևս ՄԵՐԺԵԼՆ է, պարզապես, այս անգամ Նիկոլն էլ հետը պետք է մերժվի:

Արգամ Տեր-Պողոսյան

Դիտվել է՝ 150

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.