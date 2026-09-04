Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » «Ասում եք՝ ժողովու՞րդն է ուզում, դե, ուրեմն, հանրաքվեն արեք, ու դավայ ԵԱՏՄ-ից»

«Ասում եք՝ ժողովու՞րդն է ուզում, դե, ուրեմն, հանրաքվեն արեք, ու դավայ ԵԱՏՄ-ից»

«Ասում եք՝ ժողովու՞րդն է ուզում, դե, ուրեմն, հանրաքվեն արեք, ու դավայ ԵԱՏՄ-ից»
04.09.2026 | 17:05


Իրականում հանրաքվեն Նիկոլի համար տուպիկ է ցանկացած ելքի դեպքում, ու դա հենց ինքն է սարքել՝ երևի չզգալով:

Եթե Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը կողմ քվեարկի ԵՄ գնալուն, ապա Հայաստանն իսկույն դուրս կգա ԵԱՏՄ-ից, բայց այդպես էլ երբեք ԵՄ անդամ չի դառնա: Փոխարենը՝ կստանա լուրջ վնասներ:

Եթե Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը դեմ լինի ԵՄ գնալուն, ապա կստացվի, որ Նիկոլն ու ՔՊ-ն ընդունել են օրենք, որին դեմ է Հայաստանի մեծ մասը, այսինքն, իրենց ասելով՝ հակաժողովրդական օրենք է դա: Նաև կստացվի, որ ուզեցինք թքելով հեռանալ, բայց թքածը լիզելով հետ եկանք:

Ու քանի որ ՔՊ-ն օրենքն ընդունելուց խոսում էր ժողովրդի ցանկության մասին, ապա Պուտինը հենց դա էլ դեմ է տալիս, թե բա ` ասում եք ժողովուրդն է ուզու՞մ, դե, ուրեմն, հանրաքվեն արեք, ու դավայ ԵԱՏՄ-ից:

Ի դեպ, միջազգային իրավունքի մասնագետներին հարցնել է պետք՝ կա՞ հայ-թուրքական սահման, թե՞ դա էլ պետք է նորից անցնի սահմանագծման ու սահմանազատման պրոցեսներով:

Որովհետև կա սովետա-թուրքական սահման, ու դա հսկում են Սովետի իրավահաջորդ ՌԴ-ի սահմանապահ ուժերը: Եթե այդտեղից հանվում է ՌԴ դրոշը, էդ դեպքում սահմանը մնու՞մ է նույնը, թե՞ պիտի նորից գծվի: Ու արդյո՞ք Հայաստանը դրան պատրաստ է:

Միհրան Միրզոյան

Դիտվել է՝ 131

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.