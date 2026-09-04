Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.09.2026
 
Եվրամիությանն անդամակցելը Հայաստանի գործն է և նրա ինքնիշխան իրավունքը՝ հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ինչպես նրանք որոշեն, այդպես էլ կլինի։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, իսկ մեր իրավունքն է որոշել այն արտոնությունների հարցը, որոնք Հայաստանը կկորցնի, եթե մերձենա ԵՄ-ի հետ»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։               
 
Նորություններ » Պետություն ունենալ՝ նշանակում է ազատության մեջ կարողանալ ապրել

Պետություն ունենալ՝ նշանակում է ազատության մեջ կարողանալ ապրել

Պետություն ունենալ՝ նշանակում է ազատության մեջ կարողանալ ապրել
04.09.2026 | 18:34

Ես հասկանում եմ, որ որոշ մարդիկ հոգու խորքում իրենց զգում են Ռուսաստանի կազմում՝ ոչ թե որպես ինքնիշխան պետության քաղաքացիներ, այլ որպես ինչ-որ մեծ կայսրության ազգային փոքրամասնություն։

Ստրկական մտածելակերպը մի օրում չի ձևավորվում։ Դրա հիմքում տարիների, գուցե՝ դարերի գաղութատիրական վախերն ու կախվածությունն են։ Եվ ամենացավալին այն է, որ երբ մարդը երկար ժամանակ ապրում է ուրիշի հովանու տակ, մի օր կարող է նույնիսկ ազատությունից վախենալ։

Այստեղ հիշում եմ «Փախուստ Շոուշենկից» ֆիլմի ծերունուն՝ Բրուքսին։ Նա ամբողջ կյանքն անցկացրել էր բանտում։ Երբ ազատվեց, ազատ աշխարհում այլևս չկարողացավ գտնել իր տեղը, որովհետև բանտը դարձել էր նրա ամբողջ աշխարհը։

Նույն վտանգն է նաև պետությունների դեպքում։ Եթե տասնամյակներ շարունակ քեզ ներշնչել են, որ առանց «մեծ եղբոր» չես կարող գոյատևել, ապա ինքնիշխանությունը կարող է ոչ թե ազատություն թվալ, այլ վտանգ։

Բայց պետություն ունենալ նշանակում է հենց դա՝ ազատության մեջ կարողանալ ապրել։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 52

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Գերտերությունների սխալները միշտ ունենում են աշխարհաքաղաքական հետևանքներ

Ղրղզստան կատարած այցի արդյունքներն ամփոփելիս` լրագրողների հետ զրույցում ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու հարցում ՀՀ իշխանությունների մեղադրանքներին, ավելի քան զավեշտալի պատասխան է հնչեցրել...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես
Երբ հայտնվում է փողը՝ իրական էությունը դուրս է գալիս ջրի երես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»
«Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
Այդ քաղցր պատառը՝ իշխանություն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.