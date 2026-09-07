Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » «Հայկական ռազմաբազա» ունենալու փոխարեն զբաղվել օտարերկրյա ռազմաբազաների փնտրտուքով՝ տարրական ծառայամտություն է

«Հայկական ռազմաբազա» ունենալու փոխարեն զբաղվել օտարերկրյա ռազմաբազաների փնտրտուքով՝ տարրական ծառայամտություն է

«Հայկական ռազմաբազա» ունենալու փոխարեն զբաղվել օտարերկրյա ռազմաբազաների փնտրտուքով՝ տարրական ծառայամտություն է
04.09.2026 | 19:12

Քաղաքական օրակարգ մտավ ռուսական ռազմաբազայի խնդիրը: Վերջինիս վերաբերյալ Պուտին Վլադիմիրի հայտնած «կարծիքից» անմիջապես հետո հայ հասարակությունը կրկին պառակտվեց: Խնդիրը շատ պարզունակ է` Հայաստանին ռուսական ռազմաբազա անհրաժե՞շտ է, թե՞ անհրաժեշտ չէ: Ցավոք, հասարակությունն, ինչպես միշտ, պառակտվեց ընդամենը երկու հատվածի: Առաջին հատվածը համոզված է, որ ռազմաբազան Հայաստանին անհրաժեշտ չէ, երկրորդը դրա անհրաժեշտության վերաբերյալ որևէ կասկած չունի: Ընդ որում, հասարակության այն հատվածը, որի համար ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունն անհրաժեշտություն չէ, երազում է Հայաստանի տարածքում մեկ այլ պետության կամ պետությունների դաշինքի ռազմաբազայի տեղակայման մասին:

Ցավոք, հայ հասարակության մեջ չկա տեսանելի սեգմենտ, որի համար ընդհանրապես անցանկալի կլիներ որևէ պետության կամ պետությունների դաշինքի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում:

Ի դեպ, հայ հասարակության այդօրինակ հավաքական «դիրքորոշումը» նոր չէ: Նորանկախ Հայաստանը 35 տարեկան է: Դա արդեն պատկառելի տարիք է: Եվ այդ տարիքում, «հայկական ռազմաբազա» ունենալու փոխարեն, զբաղվել օտարերկրյա ռազմաբազաների փնտրտուքով՝ տարրական ծառայամտություն է:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 1818

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.