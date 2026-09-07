Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Ես խնամքով եմ պահում իմ ծիծաղները, որոնք ոչ մի օր դեռ չեմ գործածել

Ես խնամքով եմ պահում իմ ծիծաղները, որոնք ոչ մի օր դեռ չեմ գործածել

Ես խնամքով եմ պահում իմ ծիծաղները, որոնք ոչ մի օր դեռ չեմ գործածել
04.09.2026 | 20:01

Գինին, որ այդպես էլ չլցվեց իմ բաժակի մեջ, մի օր կլցվի հիշողությանս դատարկ հնձանի մեջ:

Կմնա ու կթթվի այնտեղ` իմ հիշողության տաք ամառներում: Հո չի՞ կորչելու անհետ, անհիշատակ:

էն հովիտների ծաղիկը, որն այդպես էլ չհայտնվեց իմ ձեռքերում, ոտքի վրա կչորանա ու դեղին սպասում կդառնա հոգնած օրերիս էջերի մեջ:

Ջահել արահետը կգնա, կգնա, կմոլորվի անտառներում ու մի օր էլ հետ կդառնա ծերացած ու մազերը թափված պանդուխտի նման։

Հետ կգա` մոլորված ճանապարհներին կորցրած ինձ:

Կանաչ խոտերը, որոնք իմ ծիծաղներով պիտի ջրվեին, երե՞կ էր, թե՞ առաջին օրը մեռան սպասելով և այդպես էլ պառկեցին քնելու առանց ինձ:

Մի փոշմանած երգ ծնվեց երեկ լուսաբացին, ծղրտաց, իրեն սարուձոր գցեց, բայց ապրելու սիրտ չգտավ:

Հույսը կորցրեց: Գնաց, խառնվեց ջրվեժի երգին ու իրեն ցած գցեց անտառի բարձր ժայռերից: Ընկավ, փշրվեց կաթիլ-կաթիլ, իմ չերգած երգերից էր, հաստատ. աչքերից ճանաչեցի:

Ես խնամքով եմ պահում իմ ծիծաղները, որոնք ոչ մի օր դեռ չեմ գործածել:

Դրանցով մի օր գունավոր բանաստեղծություն կհյուսեմ ու կդնեմ իմ ապրած ու չապրած օրերի գլխին:

֊Ա՛յ կտեսնես...

Ժաննա Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 3313

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.