Աղոթարան
05.09.2026 | 00:07
Տե՛ր,
Արդարացնում ես հրամանովդ և
ողորմությամբդ ազատում։
Երեսովդ լուսավորում ես և Քո դեմքով
զվարճացնում։
Բարերարում ես Հոգով Քո և յուղիդ
օծումով սփոփում ու շնորհիդ ցողով զվարթացնում ես Դու։
Դու ես տալիս մխիթարություն և
վհատության մոռացում։
Վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը՝ ծիծաղի փոխում։
Եվ Քեզ է վայելում օրհնություն՝
գովությամբ հանդերձ, երկնքում,
նախահայրերից բոլոր և նրանց
սերունդներից,
հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ