Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » «ՈՒզո՞ւմ ես՝ վերացիր, ուզո՞ւմ ես՝ թուրքացիր, դու ես ընտրել քո ապագան»

«ՈՒզո՞ւմ ես՝ վերացիր, ուզո՞ւմ ես՝ թուրքացիր, դու ես ընտրել քո ապագան»

«ՈՒզո՞ւմ ես՝ վերացիր, ուզո՞ւմ ես՝ թուրքացիր, դու ես ընտրել քո ապագան»
05.09.2026 | 12:27

Ուրեմն՝ ի գիտություն ուղեղազուրկ, իրենց պատմությունից բացարձակապես անտեղյակ հայոց մեծաբերան անասունների, պարզապես պիտի ասեմ, որ մեծ հաշվով՝ Հայաստանի չլինելը Ռուսաստանի Դաշնության համար որպես ողբերգություն չի ընկալվի: Այդ մեր պետության լինելիությունն է միշտ էլ Ռուսաստանի գոյությամբ պայմանավորված եղել, ու հենց ռուսներն են հարյուրամյակներ հետո մեզ նորից պետականություն ունենալու հնարավորություն ընձեռել՝ նկատի ունենալով մեր քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, որպեսզի Անդրկովկասում ունենան նույնադավան հավատարիմ մի այնպիսի պետություն, որին կարողանան անվերապահորեն վստահելով՝ ռազմավարական գործընկեր կոչել:

Իսկ եթե այսօրվա մեր իշխանություններ կոչեցյալ թուրքահպատակ լափակեր կենդանիները փորձեն թե՛ նրանց, թե՛ մեր շահերին հակադրվելով՝ դուրս գալ Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց ու վերջնականապես նրա շահերին հակասող դիրքերում հայտնվել, ապա Ռուսաստանն իր բոլոր աշխարհաքաղաքական լծակները գործի դնելով՝ բաց տեքստով մեր ապագան դնելու է մեր առջև: Որի բարձրաձայն չարտաբերված դաժան ենթատեքստը մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ նախադասության մեջ է ամփոփված լինելու.

«Ուզո՞ւմ ես՝ վերացիր, ուզո՞ւմ ես՝ թուրքացիր, դու ես ընտրել քո ապագան...»:

Տիգրան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 3969

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.