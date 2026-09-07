Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » «Куда же вы денитесь» գռեհիկ արտահայտությունը, փաստացի, լավ էլ ճիշտ է

«Куда же вы денитесь» գռեհիկ արտահայտությունը, փաստացի, լավ էլ ճիշտ է

«Куда же вы денитесь» գռեհիկ արտահայտությունը, փաստացի, լավ էլ ճիշտ է
05.09.2026 | 12:49

Երկիրը մտցնելով աշխարհաքաղաքական փակուղի՝ կապիտուլյանտը, փաստացի, իր իսկ ձեռքով ապացուցեց, որ ռուսները ճիշտ են, երբ ասում են՝ куда же вы денитесь:
Բոլորից բարձր ինքնիշխանությունից բառաչող ապուշներին շատ ուղիղ և հրապարակային ասվել է՝ խնդրեմ. ՀԱՊԿ-ից ու ԵԱՏՄ-ից դուրս եկեք, ռազամաբազան 1 օրում կհանենք, սահմանապահ զորքերն էլ կհանենք, հայ-ռուսական 1996-ի մեծ պայմանագիրն էլ կճղենք-կթափենք, երբ ասեք, ոնց ասեք…
Ու հիմա ոչ ՔՊ կոչվող ծաղրածուներն են ԵԱՏՄ-ից ու ՀԱՊԿ-ից դուրս գալիս և վազում ԵՄ ու ՆԱՏՕ, ոչ Բարսեղյան Լյովիկներն ու Արամ Զավենիչներն են կապիտուլյանտից պահանջում լիկվիդացնել ռուսական ներկայությունը Հայաստանում:
Պատկերացնու՞մ եք՝ ռուսական հիբրիդային պատերազմից խոսացող, Ադրբեջանից սարսափած, բայց Ռուսաստանի հետ պատերազմելու «պատրաստ» էս զբրոդը Ռուսաստանի հետ բոլոր կապերը խզելու ուղիղ և հրապարակային ռուսական առաջարկից խուսանավում է:
Խուսանավում է և ապացուցում է, որ куда же вы денитесь գռեհիկ արտահայտությունը, փաստացի, լավ էլ ճիշտ է: Եվ, եթե ծաղրածու-գործակալների էս շայկային թվում է, թե կլողանան-կանցնի, չարաչար սխալվում են. աշխարհաքաղաքական «պրյոմ են արել» ու մնացել իրենց արածի տակը, ոչ մեկը չի թողնելու տակից դուրս գան, ոչ մեկը:

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1261

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.