Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Եվրոպայի և Գերմանիայի նախկին հիմնական հենարաններից հետք անգամ չի մնացել

Եվրոպայի և Գերմանիայի նախկին հիմնական հենարաններից հետք անգամ չի մնացել

Եվրոպայի և Գերմանիայի նախկին հիմնական հենարաններից հետք անգամ չի մնացել
05.09.2026 | 13:04

Արագ փոփոխվող իրավիճակներում, երբ աշխարհը անխուսափելիորեն գնում է ուժային միաբևեռությունից դեպի ինչ-որ տեսակի բազմաբևեռություն, գլոբալ հակամարտության բոլոր կողմերից պահանջվում է գտնել նոր իրավիճակներին օպերատիվ ձևով ադապտացվելու միջոցներ։

Այս իմաստով շատ հետաքրքիր է Եվրոպայի և, առաջին հերթին, նրա տնտեսության առաջ մղող ավանդական կենտրոնի, այսինքն, Գերմանիայի քաղաքականությունը։

Մինչև վերջերս Գերմանիայի տնտեսական հաջողությունը հենվում էր երեք հանգամանքների վրա.

1․ Էժան էներգակիրները Ռուսաստանից:

2․ Արդյունաբերական էքսպորտը դեպի Եվրասիա, այդ թվում՝ Չինաստան:

3․ Անվտանգության իմաստով էլ՝ իր թիկունքում կանգնած ԱՄՆ-ը։

Ներկայում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է երեք հիմնական պատճառներով։

1․ Արևմուտքի խորին համոզվածությունը, որ ԽՍՀՄ-ի կոլապսը աշխարհում լիբերալ-դեմոկրատիայի վերջնական հաղթանակն էր, որին էլ հետևեցին այդ գաղափարին համապատասխան գլոբալ ուժային մոտեցումները ռեսուրսների համար պայքարում՝ ներառյալ իշխանությունների ու կապիալի կողմից տեխնոլոգիաների և ֆինանսների արտահանումը էժան աշխատուժով երկրներ։

2․ Այդ քաղաքականության հետևանքով Չինաստանի վերելքը՝ որպես ունիվերսալ հզորություն և գերտերություն։

3․ Ռուսաստանի վերածնունդը՝ որպես ռազմական գերտերություն, մի շարք պատճառներով, ներառյալ՝ աշխարհում ամենամեծ ռեսուրսների տերը լինելը և ՆԱՏՕ-ի սիստեմատիկ շարժը դեպի արևելք։

Այս ամենի անխուսափելի հետևանքները եղան սկզբում ուկրաինական և, հետո էլ, Իրանի պատերազմները՝ իրենց հայտնի հետևանքներով։

Աստիճանաբար հաստատվող նոր իրավիճակում Եվրոպայի և Գերմանիայի նախկին երեք հիմնական հենարաններից հետք անգամ չի մնացել: Ռուսաստանից եկող էժան էներգակիրները չկան, Չինաստանն ինքն է դարձել ապրանքներ արտահանող դեպի Եվրոպա, և առաջվա նման ԱՄՆ-ը, որպես ունիվերսալ թիկունք, այլևս չկա։

Նման կատաստրոֆիկ վիճակում, երբ գերմանական արդյունաբերությունը անկում է ապրում և հոսում դեպի ԱՄՆ, Եվրոպայի և, առաջին հերթին, Գերմանիայի առաջ դրվում են գոյաբանական բնույթի լրջագույն խնդիրներ, թե նոր աշխարհում ո՞րն է լինելու իրենց հիմնական ստրատեգիական գիծը։

Գերմանիայի և նաև Եվրոպայի համար դա, առաջին հերթին, ներքին ուժերի միավորումն է և տնտեսության վերականգնման համար ռազմական արդյունաբերության զարգացումը, որի համար էլ պետք է սեփական ժողովրդին հավատացնել, որ կա շատ մեծ արտաքին վտանգ, որի ամենահարմար թեկնածուն էլ Ռուսաստանն է: Հենց դրանով է բացատրվում ներկա հակառուսական հիստերիան, քանի որ Ուկրաինան հենց այն գլխից ընկալվել է որպես իրենց նպատակներին հասնելու համար ամենահարմար զոհը։

Մյուս կողմից էլ, նույն Գերմանիան և Եվրոպան հասկանում են, որ գլոբալ կոնֆլիկտը Ռուսաստանի հետ իրենց հիմնարար շահերից չի բխում, և իրենք միտք էլ չունեն ռազմական բախումների գնալու նրա հետ բազմաթիվ պատճառներով, բայց իրենց նաև ձեռնտու չէ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լարվածությունը թուլացնել, քանի որ դա իրենց համար կմեկնաբանվի որպես պարտություն, իսկ իրենց ժողովուրդներն էլ սպասվող զոհողությունների չեն ուզենա գնալ։

Այդ իմաստով, Եվրոպայի ու Գերմանիայի կարծիքով կա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բավականին բարձր մակարդակի լարվածության մի օպտիմալ աստիճան, որը ներկա պահին տակտիկական իմաստով ձեռնտու է իրենց։

Դա մի կիսապատերազմական վիճակ է, որի նպատակը դեպի պատերազմ գնալը չէ, այլ ներքին բարդ խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ իրավիճակ ունենալը։

Բայց նաև նման իրավիճակի հետ կապված պարադոքսն այն է, որ, ինչպես բոլորն են գիտակցում, հարցի աշխարհաքաղաքական մակարդակով ստրատեգիական լուծումը Ռուսաստանի և Եվրոպայի միավորումն է որպես գլոբալ մակարդակի ուժային բլոկ, բայց նաև, որի կայացմանը խանգարող ներքին ու արտաքին ուժերը շատ են, և որն էլ առանձին անալիզի խնդիր է։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 4382

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.