Ապալեգիտիմացնում են պետության գաղափարը

Էս թշնամիները գիտե՞ք ինչ են անում։ Մի կարևոր բան, որն իրենց տերերին՝ թուրքական կողմերին, պետք է։
Սրանք ժողովրդի աչքին ապալեգիտիմացնում են պետության կայացման ամենակարևոր ուղենիշները։
Ապալեգիտիմացնում են արդարադատությունը՝ լինելով ավելի հանցագործ և դավաճան։ Անկարևոր և երկրորդական գործերով դատում են նախկին ռեժիմների ներկայացուցիչներին, թուրքական ձևաչափով խոշտանգում են ոմանց՝ դարձնելով նրանց քաղաքական զոհեր, քաղբանտարկյալներ և լեգիտիմացնելով նախկինում կատարված բացասական երևույթները։
Ապալեգիտիմացնում են ինքնիշխանությունը և ապագաղութացման իմաստը՝ չանկախանալով և չապագաղութանալով Ռուսաստանից։ Ոչինչ չանելով հակառուսական ֆոն են ստեղծում, որի հետևանքով, մնալով օբյեկտ, նաև պատժվում ենք։
Ապալեգիտիմացնում են խաղաղության գաղափարը՝ կեղծ խաղաղություն քարոզելով, երկիրը և ժողովրդին տանելով նոր աղետների։
Ապալեգիտիմացնում են ամեն բան՝ պետության գաղափարը, հայրենիքի գաղափարը, Եկեղեցին, հավատքը, արժեքները, հերոսներին՝ ամեն ինչ և ամեն բան։
Քանդող և ապալեգիտիմացնող ռեժիմ։
Սամվել Ասլիկյան