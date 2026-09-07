Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Ապալեգիտիմացնում են պետության գաղափարը

Ապալեգիտիմացնում են պետության գաղափարը

Ապալեգիտիմացնում են պետության գաղափարը
05.09.2026 | 13:52

Էս թշնամիները գիտե՞ք ինչ են անում։ Մի կարևոր բան, որն իրենց տերերին՝ թուրքական կողմերին, պետք է։

Սրանք ժողովրդի աչքին ապալեգիտիմացնում են պետության կայացման ամենակարևոր ուղենիշները։

Ապալեգիտիմացնում են արդարադատությունը՝ լինելով ավելի հանցագործ և դավաճան։ Անկարևոր և երկրորդական գործերով դատում են նախկին ռեժիմների ներկայացուցիչներին, թուրքական ձևաչափով խոշտանգում են ոմանց՝ դարձնելով նրանց քաղաքական զոհեր, քաղբանտարկյալներ և լեգիտիմացնելով նախկինում կատարված բացասական երևույթները։

Ապալեգիտիմացնում են ինքնիշխանությունը և ապագաղութացման իմաստը՝ չանկախանալով և չապագաղութանալով Ռուսաստանից։ Ոչինչ չանելով հակառուսական ֆոն են ստեղծում, որի հետևանքով, մնալով օբյեկտ, նաև պատժվում ենք։

Ապալեգիտիմացնում են խաղաղության գաղափարը՝ կեղծ խաղաղություն քարոզելով, երկիրը և ժողովրդին տանելով նոր աղետների։

Ապալեգիտիմացնում են ամեն բան՝ պետության գաղափարը, հայրենիքի գաղափարը, Եկեղեցին, հավատքը, արժեքները, հերոսներին՝ ամեն ինչ և ամեն բան։

Քանդող և ապալեգիտիմացնող ռեժիմ։

Սամվել Ասլիկյան

Դիտվել է՝ 1261

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.