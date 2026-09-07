Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Խոսքի արժեզրկումից մինչև արժեքների վերածնունդ. ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ հոգևոր արթնացում

Խոսքի արժեզրկումից մինչև արժեքների վերածնունդ. ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ հոգևոր արթնացում

Խոսքի արժեզրկումից մինչև արժեքների վերածնունդ. ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ հոգևոր արթնացում
06.09.2026 | 12:10

Այսօր մեր հասարակությունը ապրում է իր պատմության ամենավտանգավոր փուլերից մեկը, և սա ոչ միայն սոցիալական կամ քաղաքական ճգնաժամ է, այլ հոգևոր ու արժեքային խորացող դեգրադացիա, որտեղ ճշմարտությունն ու սուտը փոխվել են տեղերով, իսկ խոսքը կորցրել է իր քաշն ու սրբությունը։

Երբ խոսքը դադարում է պատասխանատվություն լինելուց, այն վերածվում է զենքի։ Վերջին տարիներին մենք ականատես եղանք, թե ինչպես «հեղափոխության» և փոփոխությունների կեղծ կարգախոսների տակ հասարակության մեջ ներարկվեց ատելություն, բևեռացում և ներքին թշնամանք։ Մարդիկ բաժանվեցին խմբերի, անդունդը միջանձնային հարաբերություններում խորացավ, իսկ ազգային միասնականության հյուսվածքը պատռվեց։

Այս արհեստածին պառակտումը հանգեցրեց մի վիճակի, որը կոչվում է բարոյական հոգնածություն, և մարդը, հոգնելով անվերջ ստից ու հիասթափություններից, դադարեց հավատալ որևէ բարձր արժեքի։ Արդյունքում առաջացավ համատարած ապատիա, անհատը փակվեց իր անձնական կաղապարում, իսկ հանրային գիտակցությունը ենթարկվեց էրոզիայի։

2018-ի իրադարձությունները ցույց տվեցին կարևորագույն մի ճշմարտություն. անհնար է փոխել համակարգը՝ առանց փոխելու մարդու ներաշխարհը։ Արտաքին, ֆորմալ «հեղափոխությունները», որոնք չեն հենվում խորը բարոյական և հոգևոր հիմքերի վրա, ի վերջո, հանգեցնում են ավելի մեծ քաոսի։ Դրանք խոստանում են ազատություն, բայց ծնում են անիշխանություն: Խոստանում են արդարություն, բայց բերում են բարոյական ամբարտավանություն։

Մենք կորցրինք մեր ներքին կողմնացույցը։ Մշակույթը, կրթությունը, ավանդույթն ու պատասխանատվությունը մղվեցին երկրորդ պլան՝ տեղը զիջելով մակերեսային պոպուլիզմին և րոպեական էմոցիաներին։ Երբ ազգը կորցնում է իր հոգևոր հենասյուները, նա դառնում է դյուրաբեկ՝ ինչպես ներսից, այնպես էլ արտաքին սպառնալիքների առջև։

Այսօր մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե հերթական քաղաքական ցնցում կամ իշխանափոխություն, այլ իրական հոգևոր հեղափոխություն: Արթնացում, որը սկսվում է յուրաքանչյուրիս ներսում։

Ազգի վերածնունդը չի սկսվում հրապարակներից, այն սկսվում է մեր մտքերից, մեր ընտանիքներից և մեր արժեքներից։ Եթե մենք չկարողանանք հաղթահարել մեր ներսի հոգևոր ջլատվածությունը, ոչ մի արտաքին ուժ մեզ չի փրկի։ Իսկ եթե գտնենք ուժ՝ վերանայելու մեր ընթացքը և վերագտնելու մեր հոգևոր կորիզը, ապա ոչ մի ճգնաժամ անհաղթահարելի չի լինի։

Եվ ուրեմն, ընտրությունը մերն է՝ մնալ հոգևոր անկման հանդիսատե՞ս, թե՞ դառնալ ազգային վերածննդի կերտողը։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 843

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.