Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Կուզեք հավատացեք, կուզեք ո՛չ

Կուզեք հավատացեք, կուզեք ո՛չ

Կուզեք հավատացեք, կուզեք ո՛չ
06.09.2026 | 12:41

Անընդհատ մտածում եմ` գրե՞մ, թե՞ ո'չ։ Հետո մտածեցի` հավատացողը կհավատա, իսկ չհավատացողը կփնտրի իր կուռքին։
Սևանավանքը իմ համար ուխտի ու հավատքի խորհրդանիշն է, ու ամենավաղ տարիքից երբ լսում էի եկեղեցի, ինձ համար դա Սևանավանքն էր ու վերջ։
Ուրեմն ամեն անգամ, երբ շա՜տ մեծ նեղության մեջ էի ընկնում ու էլ ո'չ մեկի վրա չէի կարող հույս դնել (իսկ այդպես եղել է մեկ անգամ, երբ հայտնվել էի քաղաքական հետապնդման հետևանքով այնպիսի շինծու գործի մեջ, որից ելք չէի կարողանում անգամ պատկերացնել), մտքումս ասում էի. «Աստվա՜ծ իմ, օգնիր ինձ հաղթահարել, արդարություն ստանալ և ուխտում եմ, որ ծնկաչոք կբարձրանամ մինչև վանքի դուռը»:
Հետո իրադարձություններն այնպես զարգացան, որ անգամ ֆիզիկապես ազատության մեջ գտնվելով կարծում էի, որ դեռ արդարության չեմ հասել, ու 2020 թվականին վնասվեց ծունկս ընդհուպ վիրահատության միջոցով իմպլանտ դնելու աստիճան։
Օրեր առաջ Սևանի ափին էի։ Նայում էի Սևանավանքին ու մտածում.
«Տեսել եք մեր հնամյա փառքը, տեսել եք անկումը, տեսել եք ամեն ինչ։ Տեսել եք ուրացում և բազմամեղիս նման միայն ծանրության օրերին հիշող ու դիմող երախտամոռների։ Ու ո՜նց եք հանդուրժում։ Աստվա՜ծ իմ, քո օրհնությունն ուրացող ժողովրդին ո՜նց ես դեռ հանդուրժում ու մի որոտ չե՛ս արձակում, որ ամեն ինչ մոխիր դառնա...»:
Կայծակի օրը Սևանում էի, որոտի ձայները լսելիս երկու բան մտքովս անցավ` հրետանու որոտն ու օրեր առաջ իմ մտքերը...
Հետո օրեր անց համացանցում այս տեսանյութը (https://www.facebook.com/reel/842305898970643), մի քանի օր մտածում էի, թե ինչպես գրեմ:
Ամեն դեպքում գիտեմ ու վստահ եմ, որ ես լսված եմ, ու հաջորդ փոփոխությունները Հայաստանի ու աշխարհի համար լինելու են անկանխատեսելի ու արդարության, ու հատուցման փոփոխություններ։
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, սրանք թերևս այն են, ինչին բաղձում ենք մենք...

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.
Կուզեք հավատացեք, կուզեք ո՛չ:
Դիտվել է՝ 844

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.