Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Սրանց ամեն ինչն է ֆեյք՝ կեղծ, հորինված, արհեստական

Սրանց ամեն ինչն է ֆեյք՝ կեղծ, հորինված, արհեստական

Սրանց ամեն ինչն է ֆեյք՝ կեղծ, հորինված, արհեստական
06.09.2026 | 12:55

2018-ի հեղափոխությունը, պարզվում է, ֆեյք է եղել ու հիմա նորից` 8 տարի անց կրկնություն է ուզում (այսօր Փաշինյանն ասել է` «նոր հեղափոխության կարիք կա»):
Արցախի հանդեպ սերն է ֆեյք եղել` տասնյակ տարիներ սեր են բացատրել, լալահառաչ տեքստեր գրել, թե` Աղդամը մեր հայրենիքն է, ով տարածքային զիջումներից խոսի` հայի թշնամին է, դավաճան է...առանց Արցախի Հայաստան չկա...Պարզվեց` իրականում ատում են Արցախն ու արցախցուն, թոկ են համարում Հայաստանի վզին և` Հայաստանի գոյությանը սպառնացող վտանգ:
Եվրամիություն գնալն է ֆեյք և ցանկությունն էլ իրենցը չի եղել` քաղհասարակությանն է եղել, արևմտամետներինը, որոնք (դավադրաբար) ստորագրահավաք են արել ու Եվրաքվեն պարտադրել իրենց, իրենք էլ ստիպված` չուզելով ԵՄ անդամակցության մեկնարկի օրենքն ընդունել են, ու հիմա Պուտինին կպած համոզում են, որ դա ընդամենը մի թղթի կտոր է` ոչինչ չի նշանակում...մենք Ռուսաստանի ու ԵԱՏՄ-ի հետ կապերը խզելու մտադրություն չունենք...
Այս տարիներին ինչ խոստացել են, ինչ ասել են, պարզվում է` ամեն ինչ ֆեյք է եղել` մետրո կկառուցենք, Թուրքիայի հետ սահմանը կբացենք, Հադրութը հետ կբերենք, մոդուլային ատոմակայան կսարքենք, շենգեն վիզաների ռեժիմը կվերացնենք...
Նույնիսկ սրանց սերը, ընտանիքն ու հարսանիքներն են կեղծ...մեծ մասը բաժանվել է, մյուսների ընտանիքներում քաոս է, մի մասը խառը սեռական կողմնորոշում ունի...(աչքիս առաջ մի տեսարան է հառնում` արցունքն աչքերին, լալահառաչ բացատրում է, թե ինչու չի ստացվել իր առաջին ընտանիքը` «հորս էի կորցրել, ավագ ընկերոջ կարիք ունեի...սխալվեցի...առանց ձեր աղջկա չեմ կարող ապրել, խնդրում եմ` մի խանգարեք մեր սիրուն ու ամուսնությանը»...մեկ էլ պարզվում է` երրորդ հարսանիքի հրավիրատոմսի վրա գրել է` «իսկական սերը հաղթում է»...թու ու յախք):
Եվ պատահական չէ, որ այս ֆեյք իրականությունը ստեղծած մարդն ասում է, որ 20-րդ դարի ամենամեծ ավանտյուրիստի` Լենինի կերպարն իրեն սկսել է խիստ հետաքրքրել: Իհարկե, կհետաքրքրի` հարուստ, պատմություն ու ավանդույթներ ունեցող հսկայական ռուսական իմպերիան քաոսի վերածած, մեծ ողբերգությունների պատճառ դարձած, ողջ ռուսական ինտելիգենցիան արմատախիլ արած մարդը պետք է հենց քո կուռքը լինի...հո երկրներ շենացրած, իրենց պետությունը մի քանի քայլ առաջ մղած ու զարգացրած գործիչները չէի՞ն լինելու:

Արմինե ՕՀԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 825

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.