Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Բաց դաս. գեղեցիկը արդյո՞ք կփրկի աշխարհը

Բաց դաս. գեղեցիկը արդյո՞ք կփրկի աշխարհը

Բաց դաս. գեղեցիկը արդյո՞ք կփրկի աշխարհը
06.09.2026 | 14:14
(հատված « Գոյաբանական կոդի նախահիմքերը» գրքից)
Քեֆով է եղել Աստված կնոջն արարման պահին,
ձեռքը թեթև է եղել, շունչը հաղթել է մահին,
խումհարից հետո, սակայն, գավը նա դեն է նետել՝
կերտած հրաշքից արմանք –զարմանքը խառնած ահին
(«Վկայական» շարքից, 1996 թ.)

Ամենքիս է հայտնի Դոստոևսկու հանրահայտ արտահայտությունը. «Գեղեցիկը կփրկի աշխարհը»: Տարիներ շարունակ տարբեր առիթներով անդրադարձել եմ այդ թեմային, մտորել եմ այդ ուղղությամբ:Արդյո՞ք դա միայն գեղեցիկ թևավոր խոսք է, ընդամենը հնչուն «ֆրազա», թե՞ գաղտնի իմացության բանալին է և ունի խոր ենթատեքստ, չբացված փակագծեր: Ինքս՝ ինձ լուրջ ստեղծագործող համարելով՝ ունեմ նաև խոսքի պաշտամունքը, խոսքը երբեք քամուն և խոզերի առջև չեմ գցում, դատարկ խոսքին և խոսքի պաճուճությանը տուրք չեմ տալիս: Մի՞ թե մեծ մտածողn ընդամենը դեմագոգիա է արել:
Ախր բոլորս էլ գիտենք, որ նույն այդ Գեղեցիկից ստացած գեղագիտական հաճույքը հաճախ այնքան թանկ է նստում՝ տնաքանդության աստիճանի և դա, ինքնստինքյան. խորտակում է ու ...ոչ ամենևին փրկություն: Հատկապես ձեռնբաց տղամարդիկ ինձ կհասկանան:
Կամ այդ Գեղեցիկը սովորաբար թույլ և փխրուն է լինում: Նրա ողջ գենային ուժերն ու էներգետիկան ուղղված են Գեղեցիկի համակարգի ձևավորմանն ու արտահայտմանը: Ինքնապաշտպանության, հզորության դրսևորմանը շատ քիչ է տրվում:
Կամ եթե ինքը թույլ է, ապա մեզ ինչպե՞ս կարող է փրկել. Վարդը կամ փխրուն օրիորդը ինձ ինչպե՞ս կարող են պաշտպանել, կամ նույնիսկ... փրկել:
Անցան տարիներ: Ծառ ու ծաղիկ հաճախ եմ աճեցրել, շինարարություններ ու վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, դասախոսել, թերթեր խմբագրել և վերջապես ամենակարևորը` բանաստեղծել եմ: Եվ քառասունից հետո նոր միայն հասկացա, որ այդ փխրուն Գեղեցիկը օժտված է ահավոր մեծ ներգործող ուժով:
Այն մարդու մեջ գայթակղություն և անհագուրդ ցանկություն է առաջացնում ՝ իրեն կրկնելու, յուրացնելու, ունենալու, սեփականացնելու և կատարելագործելու:
Այո, երբ գեղեցիկ ծաղիկ ես տեսնում, ապա ցանկանում ես դրանից ինքդ էլ աճեցնել, երբ կառույցի ճարտարապետական գեղեցիկ լուծում ես տեսնում, ապա ցանկանում ես ինքդ էլ այդպիսին կառուցել և հարդարել, երբ գեղեցիկ կին ու աղջիկ ես տեսնում՝ ցանկանում ես նրան ունենալ, ամեն օր ունենալ քո կողքին, երբ գեղեցիկ բանաստեղծություն ես կարդում՝ ցանկանում ես նույնպես գրիչը վերցնել։
ՈՒնեցանք: Ծաղիկն աճեցրինք, տունը կառուցեցինք, կինն ունեցանք, բանաստեղծությունը գրեցինք։ Սակայն պարզվում է, որ այդքանով մենք դեռ չենք ավարտել: Այստեղ արդեն գործում է պատճառահետևանքային կապը: Այդ նույն ծաղիկն անընդհատ խնամել և ցանկապատել է հարկավոր, այդ նույն տունն անընդհատ մաքրել, վերանորոգել ու ձևափոխել, պարսպապատել է հարկավոր, այդ նույն կնոջն անընդհատ հագցնել, կերակրել ու պաշտպանել է անհրաժեշտ, այդ նույն բանաստեղծությունը անընդհատ կատարելագործել, վերամշակել ու բյուրեղացնել է անհրաժեշտ (չէ՞ որ դու սարից իջած վայրենին չես. Շիլլեր, Բայրոն, ՈՒիթմեն ու Չարենց ես կարդացել ):
Այո, Գեղեցիկը, Գեղեցիկի սերը, Գեղեցկապաշտությունը մեզ անընդհատ աշխատել ու կատարելագործվել է պարտադրում: Իսկ կարծեմ մեկ այլ մեծ մտածող՝ Մարքսը բանաձևել էր, որ « աշխատանքը կապիկին մարդ դարձրեց»: Բայց չէ՞ որ կապիկն էլ է ձեռնափայտ կտրում, դրանով կոկոսներ ջարդում ու խփում հակառակորդներին: Բազմաթիվ կենդանիներ բույն են շինում, սերունդներ ունենում, կերակրում և պաշտպանում: Մարքսը, իմ կարծիքով, անընդհատ կատարելագործվող աշխատանքը նկատի ուներ: Այդ նույն աշխատանքի մեջ անընդհատ նոր մոտեցումներն ու ստեղծագործական մտահղացումներն են մարդուն կենդանուց տարբերում և բարձրացնում որակական մեկ այլ աստիճանի:
Բայց մեր մարդ լինելը, մեզ մի անգամ որպես բանական մարդ ճանաչելը ի՞նչ կապ ունի Փրկության հետ: Չէ՞ որ փրկության առաջին պայմանը ըստ գրագիր բոլոր առաքյալների՝ Աստծուն ճանաչելն է, լսելն ու ենթարկվելը, Նրան մոտենա՜լը։
...Բայց ո՞վ է Աստված կամ ի՞նչ է Աստված: Եվ մենք ու՞մ կամ ի՞նչին պետք է մոտենանաք, ճանաչենք, լսենք ու խոնարհվենք, որպեսզի փրկվենք:
Այդ Գաղտնիքի բանալին մեզ է տալիս Ծննդոց հանճարեղ երեք հազարամյա գիրքը. Ծննդոց ահռելի պատումը։ Այնտեղ պարզ գրված է, որ Աստված ստեղծեց երկիր, երկինք, կենդանական և բուսական աշխարհ՝ բզեզից մինչև փիղ ու կետ, ծաղկից մինչև վիթխարի էվկալիպտ ու նոր ստեղծեց առաջին մարդուն՝ Ադամին, արդեն իր նմանությամբ, իր պատկերով:
Այսինքն՝ Աստված առաջին հերթին ստեղծո՜ղ է: Բայց եթե մինչ այդ չկային երկիրն ու երկինքը, բույսերն ու կենդանիները, ուրեմն Աստված նորույթ արեց, հորինեց: Այսինքն՝ Աստված նաև հորինող, ստեղծագործող ստեղծող է:
ՈՒ եթե Աստված ստեղծում է բզեզից մինչև փիղն ու մարդը, ծաղկից մինչև վիթխարի ծառերը, այսինքն՝ հասարակից մինչև ավելի բարդն ու կատարյալը, ապա Աստված նաև կատարելագործվող ստեղծագործող Է:
Եվ ապա Աստված մարդուն ստեղծում է իր նմանությամբ, իր պատկերով: Ո՛չ թե արտաքնապես, ինչպես թյուրիմացաբար մտածում են շատերը, այլ, ըստ իմ համոզման, նա մարդու մեջ է դնում իր ճառագայթը՝ ստեղծագործողի սրբազան կայծը: Եվ ահա այն մարդը, ով ստեղծելու, աշխատելու, կատարելագործվելու ցանկություն և ձգտում ունի՝ նա ավելի է մոտենում, ճանաչում Աստծուն, ինքնաբարեբար ապրում է ըստ պատվիրանների ու արդեն փրկվու՜մ է:
Եվ եթե յուրաքանրյուրս կարողանանք գտնել մեր ասպարեզը, որտեղ ունակ ենք ստեղծելու, արդյունավետ աշխատելու և կատարելագործվելու, ապա մեզնից կազմված այս հասարակությունը կդառնա աճող հասարակություն, ինչպես Աստված էր պատգամել առաջին հասարակական միավորին՝ Ադամ-Եվա զույգին. «Գնացեք, աճեք ու բազմացեք»:
Դրան ի հակադրումն այսօր լրիվ այլ է իրականությունը ողջ հանրապետությունում:
Օրինակ, Ալավերդիում ձեռներեցության ամենաեկամտաբեր ճյուղը գերեզմանաքարերի արտադրությունն է: Մի՞ թե սարսափելի ցուցանիշ չէ:
ՈՒստի մեզնից ըուրաքանչյուրին մաղթում եմ ստեղծելու, աշխատելու ու կատարելագործվելու ցանկություն և ամենակարևորը՝ հնարավորություն: Դա է փրկելու թե մեզ, թե մեր հասարակությանը, թե ողջ աշխարհը:
Ստորև ներկայացվող մեջբերումներս նույնպես
«Վկայականի» քառյակներից են.

**
Աստված բզեզ էր ստեղծել, չգիտեր՝ թե ինչ է անում,
մանուկ էր հանճարեղ ձիրքով, կարծում էր, թե խաղ է անում,
արարման մոլուցքով տարված չջոկեց՝ մարդուն կերտելով՝
իրեն է հակասում արդեն. Մատաղին թե ա՜ղ է անում:
Ընդհանրապես... Աստված « մարդով» է իրեն հաստատում: Սակայն ինչու՞ էի այդ ժամանակ այդքան հիասթափված, որովհետև մենք մեր մարդկային կերպարից գլորվում էինք դեպի կապիկը, քանդում էինք, փչացնում էինք, արժեքները վարկաբեկում և ծամածռություննե՜ր էինք անում:
Հույս ունեմ, որ Գեղեցիկը սիրելով, պաշտելով, Գեղեցիկը ստեղծելով ու պաշտպանելով, հանուն այդ Գեղեցիկի եթե ոչ մենք, ապա նոր սերունդը դեմքով կշրջվի դեպի Աստված, կլինեն ստեղծող և կբարգավաճեն:

**
Ինքս ինձ փորձում եմ համոզել՝ հերթով է քանդել-շինելը,
և մի օր՝ պարզ ու անպաճույճ, թա՜փ կառնի նորի հիմնելը,
սերունդս խայտառակ եղավ և ոմանք գլխի չեն դա դեռ...
«փրկություն» բառո՜վ կկոչեմ Աստծուն նման լինելը:
Ամփոփելով մտահայեցմանս այս համեստ փորձը՝ ցանկանում եմ կրկնել, որ եթե Գեղեցիկը պաշտողները մեծամասնություն կազմեն, ապա այն հաստատ կփրկի այս իրական աշխարհը: ՈՒր ամենքս հյուր ենք և այս հրաշք հնարավորությունը յուրաքանչյուրին ընդամենը մեկ անգամ է տրվում:

Աշոտ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Դիտվել է՝ 872

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.