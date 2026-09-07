Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել:
Եվրոպական որոշ երկրների ու գործող որոշ եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ: Ոչ մի երաշխիք չկա, որ աշխարհն այսօր ապահովագրված է սահմանափակ միջուկային հարվածներից:
Քիչ երկրներ կան, որ կարող են ռեալ ներգործություն ունենալ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու և խաղաղության հասնելու գործում: ԱՄՆ նախագահ Թրամփի բանագնացներ Սթիվ Ութքոֆի և Ջերարդ Քուշների՝ Մոսկվա և Կիև կատարած միջնորդական առաքելությունը գուցե բացառիկ (գուցեև վերջին հնարավորություն) դեր ունենա եվրոպական տարածաշրջանի ապագայի համար: Այդ պատերազմը պետք է հնարավորինս արագ կանգնեցնել: Այն այլևս վտանգավոր է շատ երկրների համար, և առաջին հերթին՝ Եվրոպայի:
Արտակ Զաքարյան