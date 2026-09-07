Մշտնջենական բազուկներ
07.09.2026 | 00:07
Սեպտեմբերի 7
Աստծո իշխանությունն ու նրա բազուկների
Մշտնջենավոր զորությունը քեզ հովանի թող
լինի (Բ. Օրինաց)։
Բազուկներ. պաշտպանող բազուկներ, որ արտահայտում են սիրազեղ խնամքը ձեր Հոր և իմ Հոր, որ երկնքում է:
Մարդն իր նեղության ու դժվարության մեջ ոչ մի բանի կարիք այնքան չի զգում, որքան ապահով ապաստանի: Մի տեղ, ուր կարողանա պատսպարվել: Մի տեղ, որ ոչինչ և ոչ ոք չկարողանա խանգարել իրեն:
Հաճախ ասեք դուք ձեզ.
«Նա մեր ապավենն է»:
Ասեք այնքան, մինչև որ այս ճշմարտությունը ձեր էության մասը դառնա: Ասեք այնքան, մինչև համոզվեք ու վստահ լինեք, որ ոչինչ չի կարող ձեզ վախեցնել:
Զգացեք այս ոչ միայն մինչև վախի անհետանալը, այլ մինչև այն ժամանակ, երբ ուրախության երգը զրնգա ձեր հոգիներում:
Հավիտենական ապավեն:
Մշտնջենական բազուկներ, որոնք ոչ միայն չգիտեն հոգնել, այլև ապահով են ու վստահելի:
Մեկնաբանություններ