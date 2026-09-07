Բաց և արդար դատավարության պահանջով բողոքի ակցիա՝ ԲԴԽ-ի դիմաց
07.09.2026 | 13:03
Սեպտեմբերի 8-ին մեկնարկում է Անդրանիկ Թևանյանի և Արեգնազ Մանուկյանի գործով դատավարությունը։
Դատավարության մեկնարկից առաջ՝ սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 12:00-ին, «Մայր Հայաստան»-ը հրավիրում է բողոքի ակցիայի՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի (ԲԴԽ) դիմաց։
Մեր պահանջներն են՝
1. Դատավարությունն անցկացնել բաց, հրապարակային և թափանցիկ ձևով։
2. Ապահովել դատավարության մասնակիցների իրավունքների և անմեղության կանխավարկածի լիարժեք պահպանումը։
3. Կալանքը չվերածել պատժի միջոցի․ այն պետք է կիրառվի բացառապես օրենքով սահմանված հիմքերի և նպատակների շրջանակում` ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։
Կոչ ենք անում բոլոր մտահոգ քաղաքացիներին և քաղաքական ուժերին՝ միանալու ակցիային և միասին բարձրաձայնելու մեր բողոքն ու պահանջը՝ հանուն արդարադատության և օրենքի գերակայության։
Հրավիրում ենք նաև ԶԼՄ ներկայացուցիչներին ներկա գտնվել և լուսաբանել բողոքի ակցիան։
ԲԴԽ-ի դիմաց (Կորյունի 17)
Սեպտեմբերի 7
Ժամը 12:00
Սոնա Աղեկյան
Մեկնաբանություններ