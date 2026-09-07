Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Բաց և արդար դատավարության պահանջով բողոքի ակցիա՝ ԲԴԽ-ի դիմաց

Բաց և արդար դատավարության պահանջով բողոքի ակցիա՝ ԲԴԽ-ի դիմաց

Բաց և արդար դատավարության պահանջով բողոքի ակցիա՝ ԲԴԽ-ի դիմաց
07.09.2026 | 13:03
Սեպտեմբերի 8-ին մեկնարկում է Անդրանիկ Թևանյանի և Արեգնազ Մանուկյանի գործով դատավարությունը։
Դատավարության մեկնարկից առաջ՝ սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 12:00-ին, «Մայր Հայաստան»-ը հրավիրում է բողոքի ակցիայի՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի (ԲԴԽ) դիմաց։
Մեր պահանջներն են՝
1. Դատավարությունն անցկացնել բաց, հրապարակային և թափանցիկ ձևով։
2. Ապահովել դատավարության մասնակիցների իրավունքների և անմեղության կանխավարկածի լիարժեք պահպանումը։
3. Կալանքը չվերածել պատժի միջոցի․ այն պետք է կիրառվի բացառապես օրենքով սահմանված հիմքերի և նպատակների շրջանակում` ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։
Կոչ ենք անում բոլոր մտահոգ քաղաքացիներին և քաղաքական ուժերին՝ միանալու ակցիային և միասին բարձրաձայնելու մեր բողոքն ու պահանջը՝ հանուն արդարադատության և օրենքի գերակայության։

Հրավիրում ենք նաև ԶԼՄ ներկայացուցիչներին ներկա գտնվել և լուսաբանել բողոքի ակցիան։
ԲԴԽ-ի դիմաց (Կորյունի 17)
Սեպտեմբերի 7
Ժամը 12:00

Սոնա Աղեկյան
Դիտվել է՝ 411

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.