Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Եվրոպայի համար Թուրքիան թիվ մեկ դաշնակից է, մենք ո՞վ ենք

Եվրոպայի համար Թուրքիան թիվ մեկ դաշնակից է, մենք ո՞վ ենք

Եվրոպայի համար Թուրքիան թիվ մեկ դաշնակից է, մենք ո՞վ ենք
07.09.2026 | 13:19
1650-ից մինչև այսօր․ անփոփոխ ճշմարտություն

17-րդ դարի երկրորդ կեսից՝ 1650 թվականից սկսած, երբ հայերը ադամանդակուռ գահ նվիրեցին հզորացող Ռուսաստանի Ալեքսեյ Միխայլովիչ ցարին, քանի սերունդներ՝ շուրջ հարյուր հիսուն տարի, մաքառեցին, տիտանական ջանքեր գործադրեցին, որ քրիստոնյա Ռուսաստանին բերեն այստեղ, և մենք ազատվենք մահմեդականների ծանր, ստորացուցիչ լծից։ Տասնյակ հազարավոր հայորդիներ զոհվեցին այժմյան Կրասնոդարի տարածքից մինչև Վրաստան կամ Արցախ ռուսական բանակի ճանապարհը մաքրելու համար։ Նրանց ջոկատներն էին առաջապահը թյուրքական քոչվոր ցեղերի և Կովկասի լեռնականների դեմ մղված մարտերում։ Շուրջ 150 տարվա տիտանական ջանքերի գնով (դրանց մասին մանրամասն կա մեր պատմագրության մեջ) վերջապես կարողացանք ռուսներին հասցնել Հայաստան։ Եվ նրանց շնորհիվ կարողացանք պահել այս փոքրիկ կտորը, երկիր դարձնել այն։
Հասկանո՞ւմ եք, մենք ենք նրանց բերել, մենք ենք նրանց գայթակղել Արևելքի հարստությամբ, մենք ենք նրանց առաջնորդել։ Թե չէ նրանք էլ մեզնից «բեթար» Եվրոպայի վրա են խփնված․ հա ուզում են Եվրոպայի մաս դառնալ։ Այնինչ նրանց էլ Եվրոպան չի ընդունում, ինչպես մեզ չի ընդունում։
Պարզապես նրանցից մի քիչ վախենում են, ուղիղ ցույց չեն տալիս, որ չեն ընդունում։ Մեզնից չեն վախենում, մեզ հա ֆռցնում են։ Խաբելու համար մենք չենք կարող իրենցից պատասխան ուզել․ ռուսը կարող է։ Մենք ուզեցի՞նք Ֆրանսիայից, որը Կիլիկիայի հայերին զինաթափեց և լքեց մի գիշերում՝ այն հանձնելով Թուրքիային։
Ասելիքս այն է, որ մեր նախնիները եվրոպաների խաբեբա համն արդեն տեսել էին և ստիպված գնացին ռուսի արջի մոտ։ Ստիպված։ Հասկացեք, սա է ճշմարտությունը։ Եվ հիմա էլ սա է ճշմարտությունը։ Թուրանի 200-միլիոնանոց էթնոսի դեմ առ այսօր միայն ռուսական զորքը կարող է կանգնել հանուն այս տարածքի։ Թե չէ Եվրոպայի համար Թուրքիան համար մեկ դաշնակիցն է։ Մենք ո՞վ ենք։

Աշոտ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Դիտվել է՝ 409

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.