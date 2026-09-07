Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » «Եթե իմանայի, շնորհակալություն չէի հայտնի…»

«Եթե իմանայի, շնորհակալություն չէի հայտնի…»

«Եթե իմանայի, շնորհակալություն չէի հայտնի…»
07.09.2026 | 13:34


Սեպտեմբերի 7- ին ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի թոռնուհու` գրականագետ, իմ շատ սիրելի Հասմիկ Աբեղյանի ծննդյան օրն է։
Հատված Հասմիկ Աբեղյանի «Օրերս ինձ հետ են...» գիրքից։

«1965 թվականի գարունն էր, նոր էի ամուսնացել դերասան Շահում Ղազարյանի հետ: Մեքենայով տեղ էինք գնում և Մոսկովյան- Բաղրամյան փողոցների խաչմերուկում հանկարծ տեսանք Պարույրին, որ փորձում էր ազատ մեքենա գտնել: Անմիջապես կանգնեցրինք մեքենան, և Շահումը հրավիրեց նստելու: Պարզվեց, որ իրենք էլ բավական լավ ծանոթներ են: Ես նստած էի մեքենայի ետևի նստարանին. Պարույրը նստեց և հանկարծ տեսավ ինձ: Զարմացած նայեց մեզ վրա. «Վա՜յ, էս դուք որտեղի՞ց գիտեք իրար»:
Շահումը թե` «Պարու՛յր ջան, մենք նոր ենք ամուսնացել»: Պարույրը, անակնկալից ցնցված, ուզեց շնորհավորել և հուզմունքից բառերը շփոթեց. շնորհավորելու փոխարեն ասաց. «Երեխե՛ք ջան, ին՜չ լավ բան եք արել: Շահո՛ւմ ջան , շատ շնորհակալ եմ…»:
Սկսեցինք ծիծաղել և միշտ հիշում էինք այդ խառնաշփոթը: Երբ ճակատագրի բերումով ամուսնալուծվեցինք, Պարույրը շատ էր ազդվել, բարկացել էր Շահումի վրա, իսկ ինձ մոտ փորձում էր կատակել.
«Եթե իմանայի, շնորհակալություն չէի հայտնի…»:

Հրածին ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 445

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.