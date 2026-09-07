Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Պատերազմներ հրահրելով և դրանցից ուրիշի ձեռքերով շագանակներ դուրս բերելով առաջ գնալ հնարավոր չէ

Պատերազմներ հրահրելով և դրանցից ուրիշի ձեռքերով շագանակներ դուրս բերելով առաջ գնալ հնարավոր չէ

Պատերազմներ հրահրելով և դրանցից ուրիշի ձեռքերով շագանակներ դուրս բերելով առաջ գնալ հնարավոր չէ
07.09.2026 | 14:06

Դոնալդ Թրամփը փոխել է մազերի գույնը:

Վիտկոֆն ու Քուշները այցելեցին Մոսկվա և Կիև, ուկրաինական պատերազմը գոնե կանգնեցնել չի ստացվում:

Իրանի դեմ պատերազմը ավարտել չի ստացվում, և հավանաբար իրանական ավանտյուրան, աֆղանական ավանտյուրայի պես, կավարտվի հերթական փախուստով:

AI մասին Թրամփի ու այդ ոլորտի ճարպիկ մագնատների հյուսած լեգենդները առայժմ ԱՄՆ-ին որևէ քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական նոր կշիռ չեն հաղորդում:

Ավելին, նույնիսկ Տեքսասի պես մոլի հանրապետական նահանգում ցանկանում են AI ֆաբրիկաների կառուցումը արգելել. որոշ նահանգներում այդ ֆաբրիկաների կառուցումից հետո վերջին տարիներին էլեկտրաէներգիայի սակագինը աճել է կրկնակի և ավելի անգամ: NVIDIA-ի Ջենսեն Վոնգը հենց այնպես չի հասել հեռավոր Հայաստան: Աշխարհի որ ծայրում քիչ թե շատ էժան էներգիայի աղբյուր տեսնում, մի անգար ֆաբրիկա են կառուցում. Սա՝ հենց այնպես:

Իսկ Կոնգրեսի ընտրություններին մնացել է ընդամենը երկու ամիս, և Հանրապետական կուսակցությունը հաղթելու գրեթե ոչ մի շանս չունի. Թրամփն իր պաշտոնավարման մնացած երկու տարին անցկացնելու է ընդդիմադիր Կոնգրեսի պարագայում և համապատասխան ճնշման տակ:

Այնպես չէ, որ դեմոկրատները Ամերիկան այս խորքային ճգնաժամից դուրս բերելու լուծում ունեն, թրամփիզմը IT կորպորացիաների և հրեական լոբբիի միջոցով ճգնաժամից դուրս գալու կամ ժամանակ շահելու անհաջող փորձ էր:

Չինաստանը այս ամենին լուռ հետևում է՝ ոչ մի առճակատման մեջ չմտնելով: Մինչ Արևմտյան աշխարհը դեգրադացվում է, Չինաստանը արագ քայլերով զարգանում է:

AI հեղափոխության գլխավոր շահառուն նույնպես լինելու է Չինաստանը, քանզի արհեստական բանականություն կոչվածը կյանքի բոլոր ոլորտներում, հատկապես տնտեսության մեջ, պետք է ունենա ռեալ բազա, ռեալ մեծ ու փոքր արդյունաբերություն: Իսկ նման տնտեսություն ունի միայն մեկ երկիր, և դա Չինաստանն է:

Տարեցտարի, ամսեամիս մեր շրջապատում չինական արտադրության ապրանքները ավելանում են, իսկ այլ երկրների, հատկապես Արևմտյան երկրներում արտադրված ապրանքների թիվը գնալով փոքրանում է, նույնիսկ այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք հաստոցաշինությունն ու ավտոարդյունաբերությունն են:

Պատերազմներ հրահրելով և դրանցից ուրիշի ձեռքերով շագանակներ դուրս բերելու կամ ավանդական գաղութատիրության միջոցով առաջ գնալ հնարավոր չէ:

Կամ Եվրոպան ու ԱՄՆ ը կառաջարկեն զարգացման համամարդկային հայեցակարգ, հիմնված հումանիզմի ու արդարության վրա, կամ կշարունակեն մնալ որպես սպառողական շուկաներ, ինչը երկար չի տևի:

Իսկ ու՞ր է գնալու Հայաստանը...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 426

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.