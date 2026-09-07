Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Պետականության էրոզիայից մինչև ինքնասիրության կորուստ. ո՞րն է մեր վերջին «կարմիր գիծը»

Պետականության էրոզիայից մինչև ինքնասիրության կորուստ. ո՞րն է մեր վերջին «կարմիր գիծը»

Պետականության էրոզիայից մինչև ինքնասիրության կորուստ. ո՞րն է մեր վերջին «կարմիր գիծը»
07.09.2026 | 14:32


Երբ հասարակության մեջ արժեզրկվում է խոսքը, իսկ հոգևոր-բարոյական կողմնորոշիչները մղվում են երկրորդ պլան, հաջորդ քայլով սկսում է քայքայվել պետականությունը։ Արժեքային սնանկությունը միշտ նախորդում է պետական ինքնիշխանության կորստին։ Այսօր մենք ականատեսն ենք մի գործընթացի, որտեղ արտաքին պարտադրանքն ու ներքին ինքնախաբեությունը, ձեռք ձեռքի տված, փորձում են լեգիտիմացնել զիջումների այնպիսի շղթա, որը սպառնում է մեր պետության բուն գոյությանը։

Մեզ փորձում են համոզել, թե Սահմանադրության փոփոխությունը կամ արտաքին պահանջներին ընդառաջ գնալը բացառապես ներքին գործընթաց է կամ «հանուն խաղաղության» կատարվող անհրաժեշտ քայլ։ Սակայն, երբ պետության հիմնարար փաստաթուղթը դառնում է հարևան երկրի հետ չլուծված հարցերի քննարկման առարկա, դա այլևս ինքնիշխան որոշում չէ, այլ՝ թշնամական պետության կամքի պարտադրում։

Գործող իշխանության կողմից հերթական զիջումը ներկայացվում է որպես փրկության միակ միջոց («զիջենք, որ ապրենք»), իսկ ահա պահանջատեր Ալիևը համոզվում է, որ դիմացինի դիմադրողականությունը կոտրված է, և ներկայացնում է հաջորդ՝ ավելի ծանր պահանջը։

Սեփական ապաշնորհ քաղաքականության պատասխանատվությունը բարդվում է ժողովրդի վրա՝ «ժողովուրդն այդպես որոշեց» կեղծ թեզով, որպեսզի հանրությունը դառնա հավաքական անպատվության կրողը։

Այսօր խնդիրը միայն Սահմանադրության տեքստը չէ։ Բաքվի ռազմավարական նպատակը շատ ավելի խորն է՝ Հայաստանի պատմամշակութային և սուվերեն հիմքերի չեզոքացումը։ «Իրևան» և «Արևմտյան Ադրբեջան» թեզերի շրջանառումը, վերադարձի պահանջներն ու պատմական փաստերի աղավաղումը վկայում են այն մասին, որ ամեն մի կատարված պահանջ ծնում է նոր, ավելի արմատական պահանջներ:

Դիմելով թե՛ քաղաքական ուժերին, և թե՛ լայն հասարակությանը՝ պետք է արձանագրել.

անգործությունն ու լռությունը նույնպես որոշում են։ Թույլ տալ, որ հանրությունը ներքաշվի մի գործընթացի մեջ, որտեղ պատասխանատվությունը հետագայում բարդվելու է բոլորի վրա, նշանակում է դառնալ այդ անկման մասնակիցը։

Հարցը հետևյալն է. մենք շարունակելու ենք վերաշարադրել մեր պետականության հիմքերը ուրիշի պահանջո՞վ, թե՞ վերագտնելու ենք մեր ներքին ուժն ու ասելու ենք՝ ՈՉ և ՎԵ՛ՐՋ։

Ոչ՝ մեզ պարտադրված զիջումներին.:

Վերջ՝ միակողմանի զիջումների շղթային:

Այո՝ գործող Անկախության Հռչակագրին:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 381

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.