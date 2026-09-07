Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
07.09.2026 | 16:08

Իմ կյանքի ամենածանր պահերին ես միշտ փախել եմ մարդկանցից։ Եթե կարողանայի անապատում ապրել, էդ պահերին կփախնեի անապատ կամ խուլ անտառ, բայց ես մինչև ուղնուծուծը քաղաքացի եմ, անտառում ոչ սուրճ են ծախում, ոչ էլ հեռախոս ա աշխատում, չեմ դիմանա։

Անտանելի ա, երբ քեզ սկսում են սփոփել։ Նախ՝ դու չես ուզում սփոփվել, քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը, կարծես փորձեն քեզ անդամահատել։ Հետո էլ՝ մեկ ա, բան չի ստացվում, բայց դու անհարմար ես զգում՝ ախր մարդն ուզում ա քեզ օգնել։ Ու էդ նեղ մաջալին սկսում ես սփոփանք խաղալ, որ իրան վատ չզգա։ Փաստորեն՝ դու՛ ես իրան սփոփում։

Իսկ առավել ծանր պահերին երկրից եմ փախել։ Հա՛, օտար երկրում վիշտն ապրելն ավելի հեշտ ա։ Երբ հարազատ վայրում ես, դու ամեն տեղ ես՝ ծանոթ փողոցներում, սրճարաններում, այգիներում... Ամեն տեղ քո մի մասնիկը կա։ Իսկ օտար երկրում ծանոթ վայր չկա, ու դու կամա-ակամա հավաքվում ես ինքդ քո մեջ, դառնում ես ամբողջական դու, ու միասին՝ ինքդ քո հետ, հաղթահարում եք դժվար ժամանակները։

Հետո էլ՝ ախր, ծիտիկներն ամեն տեղ նույնն են։ Նրանց մտքով անգամ չի անցնում քեզ սփոփել, գալիս են, որ դու իրանց մի կտոր հաց տաս։ Բայց իրանց փոքր կտուցներով փշրանք-փշրանք կտցահարում են քո վիշտն ու տանում-խառնում օդին։

Ծիտիկներն իսկական հակադեպրեսանտ են։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 1017

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.