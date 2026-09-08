Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.09.2026
 
Կրեմլը չի բացառում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների միջև զրույցը՝ ամերիկացի բանակցողների Մոսկվա և Կիև կատարած այցի արդյունքներով՝ հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը: ԱՄՆ-ի էմիսարների հետ Պուտինի հանդիպումը նա անվանել է «փոքր քայլ դեպի խաղաղություն»՝ չբացառելով ՈՒկրաինայի հարցով եռակողմ բանակցությունների վերսկսումը։               
 
Նորություններ » Քայլեք իմ սիրո ուղեկցությամբ

Քայլեք իմ սիրո ուղեկցությամբ

Քայլեք իմ սիրո ուղեկցությամբ
08.09.2026 | 00:00

Սեպտեմբերի 8

Երբ ձեզ թվա, թե Ես դադարել եմ հոգալ ձեր կարիքները, թողեք այդ, որովհետև այդպես չէ:
Դուք այդ ժամանակ պարզորեն ձեր շուրջը նայեք տեսնելու, թե ինչ կարող եք տալ ուրիշներին: Անպայմանորեն պետք է տաք որևէ բան:
Երբ թվա, թե Իմ տալը պակասում է, նշանակում է լճացում կամ խցանում է առաջացել:
Այդ ժամանակ դուք ողորմածություն ցուցաբերեք` տվեք այլոց, որ այդպես առաջն առնեք լճացումի կամ խցանումի. և հնար տաք, որ առատապես հոսի Իմ հոգու շռայլումը:
Իմ ներկայությունն իբրև սիրո արտահայտություն գիտակցելը, ամբողջովին փոխում է կյանքի իմաստը:
Երբ ճանաչում եք Ինձ, ձեր ողջ էությունը Ինձ բացելով` ճշմարիտ հանդարտություն եք ձեռք բերում:
Իսկ հանդարտությունը խաղաղություն է բերում։ Խաղաղությունը` ուրախություն:
«Այն խաղաղությունը, որ վեր է պատկերացումից», և այն «ուրախությունը, որ ոչ ոք չի կարող խլել ձեզնից»:
Բառերն անկարող են արտահայտել այն Սերն ու հոգածությունը, որ ունեմ ձեր նկատմամբ:
Վստահ եղեք այս բանում և ուրախ` ձեր վստահության մեջ: Ապրեք Իմ սիրո տարածքում:
Այս խոսքերը մեծ նշանակության իմաստ են կրում: Արդարև, ուրախություն էլ կա, ուրախություն էլ, որովհետև հրճվանքն անպակաս է այն կյանքի համար, որ հաստատվել է օթևանում Իմ սիրո:
Այսպիսի կյանքը վերածվում է զվարթ ու հաղթական ընթացքի և ինքնաբերաբար հասնում հաղթանակի:
ՈՒրեմն քայլեք` ուղեկցությամբ Իմ սիրո:
Դիտվել է՝ 449

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Եվրաչինովնիկների անառողջ ամբիցիաները կարող են տարածաշրջանում ու հարակից գոտիներում նոր աղետների պատճառ դառնալ

Վերջին շրջանում առիթներ ունեցել եմ հրապարակային խոսելու, որ ուկրաինական պատերազմը, այսպես շարունակվելու դեպքում, կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից դուրս՝ այլ երկրներում: Այն պետք է հնարավորինս շուտ կանգնեցնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը
Քո վիշտը քո մի մասն ա՝ քո էության շարունակությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.