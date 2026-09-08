Քայլեք իմ սիրո ուղեկցությամբ
08.09.2026 | 00:00
Սեպտեմբերի 8
Երբ ձեզ թվա, թե Ես դադարել եմ հոգալ ձեր կարիքները, թողեք այդ, որովհետև այդպես չէ:
Դուք այդ ժամանակ պարզորեն ձեր շուրջը նայեք տեսնելու, թե ինչ կարող եք տալ ուրիշներին: Անպայմանորեն պետք է տաք որևէ բան:
Երբ թվա, թե Իմ տալը պակասում է, նշանակում է լճացում կամ խցանում է առաջացել:
Այդ ժամանակ դուք ողորմածություն ցուցաբերեք` տվեք այլոց, որ այդպես առաջն առնեք լճացումի կամ խցանումի. և հնար տաք, որ առատապես հոսի Իմ հոգու շռայլումը:
Իմ ներկայությունն իբրև սիրո արտահայտություն գիտակցելը, ամբողջովին փոխում է կյանքի իմաստը:
Երբ ճանաչում եք Ինձ, ձեր ողջ էությունը Ինձ բացելով` ճշմարիտ հանդարտություն եք ձեռք բերում:
Իսկ հանդարտությունը խաղաղություն է բերում։ Խաղաղությունը` ուրախություն:
«Այն խաղաղությունը, որ վեր է պատկերացումից», և այն «ուրախությունը, որ ոչ ոք չի կարող խլել ձեզնից»:
Բառերն անկարող են արտահայտել այն Սերն ու հոգածությունը, որ ունեմ ձեր նկատմամբ:
Վստահ եղեք այս բանում և ուրախ` ձեր վստահության մեջ: Ապրեք Իմ սիրո տարածքում:
Այս խոսքերը մեծ նշանակության իմաստ են կրում: Արդարև, ուրախություն էլ կա, ուրախություն էլ, որովհետև հրճվանքն անպակաս է այն կյանքի համար, որ հաստատվել է օթևանում Իմ սիրո:
Այսպիսի կյանքը վերածվում է զվարթ ու հաղթական ընթացքի և ինքնաբերաբար հասնում հաղթանակի:
ՈՒրեմն քայլեք` ուղեկցությամբ Իմ սիրո:
Մեկնաբանություններ