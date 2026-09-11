Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Նրա տարիքում, թերևս, ավելի հեշտ էր լոյալություն «խաղալն» ու բոլորի սրտի գեներալ դառնալը

Նրա տարիքում, թերևս, ավելի հեշտ էր լոյալություն «խաղալն» ու բոլորի սրտի գեներալ դառնալը

Նրա տարիքում, թերևս, ավելի հեշտ էր լոյալություն «խաղալն» ու բոլորի սրտի գեներալ դառնալը
08.09.2026 | 14:30
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, ո՛չ միայն պատիվ է, այլև պատմություն, կյանքի վերաիմաստավորելու և ազգային պատմության մեջ սեփական տեղը ամրագրելու միջոց, առաքելություն անցյալի ու ապագայի միջև։
Մի պետության, որի ձևավորման, կերտած հաղթանակի պատմության, բանակի ստեղծման վրա ներդրել ես կյանք, տարիներ, ջանք, անքուն գիշերներ, առողջություն` քաղաքացիությունն առավել մեծ ու խորը իմաստ ունի։
Ու էդպիսի պայմաններում հրաժարումը քաղաքացիությունից բողոք է, տառապանք` որ քո ձեռքերում ծնունդ առած պետությունը շեղել են այն իդեալներից, որոնց համար նա ծնունդ էր առել, կամ գոնե հիմնադիր հայրերը (էստեղ ամեն մեկն իր ճաշակն է դնում, բայց փաստը այն է, որ եղել են նրանք, ովքեր հիմնել են) ծնունդ էին տվել:
Իհարկե, էս պետության, պետության ծննդի, առաքելության սահման, պետականության կայացման հետ կապ չունեցողները հիմա դժվար թե հասկանան, թե Նորատ Տեր-Գրիգորյանցն իրականում ինչ հուսահատ բողոքի քայլի է դիմել, բայց հասկացողները պարտավոր են չլռել։
Նրա տարիքում թերևս ավելի հեշտ էր լոյալություն «խաղալն» ու բոլորի սրտի գեներալը դառնալ, բայց ո՛չ նա:
Լավ թե վատ, այս մարդիկ են կանգնած մեր հաղթանակի հետևում, այն հաղթանակի, որը ձևավորեց ազգային հպարտության գիտակցում։
Ցավում եմ, որ հասել ենք սրան, բայց սա էլ մեր այսօրվա պատմությունն է...

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.
Ի դեպ, նրա բողոքի ձայնը կար նաև նախկինում։ Դե էսօրվա «հեղափոխականները» այն ժամանակ էդպիսի վտանգավոր բաների հետ հավես չունեին, կամ ավելի շուտ քաղաքականությամբ չէին զբաղվում:
Դիտվել է՝ 1138

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.