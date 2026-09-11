Խաչ-քար
08.09.2026 | 15:20
Խաչքարը հայերէնի մէջ բարդ բառ է՝ խաչ եւ քար։ Հայ ժողովուրդի պատմութեան խորքերէն ծնած խաչքարը մեր ինքնութեան, հաւատքին ու յաւերժութեան խորհրդանիշն է։ Քարէն այս արուեստը իր մէջ կը պահէ հայու հոգին՝կապելով անցեալը, ներկան ու ապագան։ Խաչը՝մեր Քրիստոնէական Աստուածաբանութեան մէջէն՝հոն է ուր Քրիսոտոս չարչարուեցաւ եւ մահացաւ՝բայց յարութիւն առնելով Նոր Կեանքը շնորհեց մեր բոլորին։ Այս Նոր Կեանքը տոկուն է՝ինչպէս քարը՝ուր մարդը կապրի հոս՝ֆիզիքական կեանքին մէջ դիմադրելով ամէն նեղութիւն եւ դժուարութիւն։ Ու տակաւին՝Քրիստոսի շնորհած այս Նոր կեանքը կը տանի մեզ դէպի յաւիտենականութիւն։ Այս իմաստով՝խաչքարը հայուն համար եղաւ ապրող վկայութիւն՝երբ «մահուան շուքի ձորի» մէջէն գալեցինք ազգովին բայց կերտեցինք այս Նոր Կեանքը՝որ խարսխուեցաւ մեր ինքնութեան, մշակոյթին, պատմութեան ու հաւաքական կեանքի ամէն ոլորտներուն մէջէն։
Ահա թէ ինչու հայը՝աշխարհով մէկտեղ՝պատմութեան տարբեր հոլովոյթներուն մէջէն եւ մինչեւ այսօր՝խաչքարը զետեղեց ուր որ կրնայ՝խորհրդանշելու համար հայուն ապրող կեանքը։
Փաֆոսի (Կիպրոս) հայ գաղութը անպակաս չէր կրնար մնալ դրսեւորելու համար իր ապրելու կամքը՝ երբ զետեղեց այս խաչքարը քաղաքին մէկ կեդրոնական մասին մէջ։
Խաչ-քար։ Նոր Կեանքը՝որ տոկուն եւ ապրող-ապրեցնող է։
Եւ այս ապրող-ապրեցնող խաչ-քար(եր)ը Փաֆոս եւ աշխարհով մէկտեղ...
Հայուն ապրելու-վերապրելու վկայութիւնն է
Հրայր Ջեբեջյան
Մեկնաբանություններ