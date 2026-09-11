Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Խաչ-քար

Խաչ-քար

Խաչ-քար
08.09.2026 | 15:20
Խաչքարը հայերէնի մէջ բարդ բառ է՝ խաչ եւ քար։ Հայ ժողովուրդի պատմութեան խորքերէն ծնած խաչքարը մեր ինքնութեան, հաւատքին ու յաւերժութեան խորհրդանիշն է։ Քարէն այս արուեստը իր մէջ կը պահէ հայու հոգին՝կապելով անցեալը, ներկան ու ապագան։ Խաչը՝մեր Քրիստոնէական Աստուածաբանութեան մէջէն՝հոն է ուր Քրիսոտոս չարչարուեցաւ եւ մահացաւ՝բայց յարութիւն առնելով Նոր Կեանքը շնորհեց մեր բոլորին։ Այս Նոր Կեանքը տոկուն է՝ինչպէս քարը՝ուր մարդը կապրի հոս՝ֆիզիքական կեանքին մէջ դիմադրելով ամէն նեղութիւն եւ դժուարութիւն։ Ու տակաւին՝Քրիստոսի շնորհած այս Նոր կեանքը կը տանի մեզ դէպի յաւիտենականութիւն։ Այս իմաստով՝խաչքարը հայուն համար եղաւ ապրող վկայութիւն՝երբ «մահուան շուքի ձորի» մէջէն գալեցինք ազգովին բայց կերտեցինք այս Նոր Կեանքը՝որ խարսխուեցաւ մեր ինքնութեան, մշակոյթին, պատմութեան ու հաւաքական կեանքի ամէն ոլորտներուն մէջէն։
Ահա թէ ինչու հայը՝աշխարհով մէկտեղ՝պատմութեան տարբեր հոլովոյթներուն մէջէն եւ մինչեւ այսօր՝խաչքարը զետեղեց ուր որ կրնայ՝խորհրդանշելու համար հայուն ապրող կեանքը։
Փաֆոսի (Կիպրոս) հայ գաղութը անպակաս չէր կրնար մնալ դրսեւորելու համար իր ապրելու կամքը՝ երբ զետեղեց այս խաչքարը քաղաքին մէկ կեդրոնական մասին մէջ։
Խաչ-քար։ Նոր Կեանքը՝որ տոկուն եւ ապրող-ապրեցնող է։
Եւ այս ապրող-ապրեցնող խաչ-քար(եր)ը Փաֆոս եւ աշխարհով մէկտեղ...
Հայուն ապրելու-վերապրելու վկայութիւնն է

Հրայր Ջեբեջյան
Դիտվել է՝ 1235

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.