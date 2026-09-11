Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » «Անննասուն» երկիր է

«Անննասուն» երկիր է

«Անննասուն» երկիր է
08.09.2026 | 16:52


Իրական պատմություն

Մետրոպոլիտենի «Երիտասարդական» կայարան: Հեռախոսով խոսելով դուրս եկա: Դրսում 10-12 ոստիկան կար: Փորձեցի Իսահակյան փողոցն անցնել անցման համար չնախատեսված վայրում (սխալ գործեցի): 4-5 ոստիկան շարժվեցին դեպի ինձ: Հաշվի առնելով փոքր տեղանքում (առավելագույնը` 30 քմ) առկա, ինչպես նաև ինձ մոտեցած ոստիկանների քանակը, հեռախոսով զրուցակցիս ասացի, որ «ոստիկանական պետություն է դարձել»: Ոստիկաններից «գլխավորը» մոռացավ ինձ մոտենալու պատճառը և սպառնալից տոնով հարցրեց, թե ասելով «ոստիկանական պետություն», ես ի՞նչ նկատի ունեմ: Հետաքրքրվեցի, թե ինքը որ պետության մասին մտածեց: «Գլխավորը» պատասխանեց` Հայաստանի Հանրապետության: Ասացի, որ սխալվում է, քանզի ես նկատի ունեի ... Շվեյցարիան:
Իսկ այժմ պատասխանեք, թե ինչպես է կոչվում այն պետությունը, որտեղ փողոցում հերթապահող ոստիկանները բանուգործը թողած լսում են հեռախոսային խոսակցությունները: Այո, ճիշտ եք: Ոստիկանական պետություն է ... Շվեյցարիան:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 1491

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.