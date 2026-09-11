Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Մայր բուհում նախատեսվող «իրավական ահաբեկչության» «զոհերը» Հայաստանի իրավական և կրթական ողջ համակարգի շահառուներն են

Մայր բուհում նախատեսվող «իրավական ահաբեկչության» «զոհերը» Հայաստանի իրավական և կրթական ողջ համակարգի շահառուներն են

Մայր բուհում նախատեսվող «իրավական ահաբեկչության» «զոհերը» Հայաստանի իրավական և կրթական ողջ համակարգի շահառուներն են
08.09.2026 | 19:17

2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցավ մահապարտ ահաբեկիչների համակարգված հարձակումների շարք: Կազմակերպիչը` «Ալ-Քաիդա» ահաբեկչական կազմակերպությունն էր:

Ուղիղ 25 տարի անց` 2026 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, «իրավական ահաբեկչության» արդյունքում ԵՊՀ ռեկտոր է «վերընտրվելու» ՀՀ քաղաքացի Հ.Հ.-ն:

Հ.Հ.-ն 5 տարի ժամկետով ԵՊՀ ռեկտոր էր ընտրվել 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ին: ԵՊՀ ռեկտորի 2026 թվականի ընտրությունը նշանակված է օրենքով սահմանված ժամկետից 3 ամիս շուտ` սեպտեմբերի 11-ին: Խախտման հավանական վարկածը` տարիքային սահմանաչափի խնդիր ունեցող անցանկալի թենածուների արգելափակումն է: Սա դասական «իրավական ահաբեկչություն է»:

2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությանը մասնակցում էր «Ալ-Քաիդայի» 19 անդամ:

2026 թվականի սեպտեմբերի 11-ի «իրավական ահաբեկչությանը» մասնակցելու է ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի 20 անդամ:

2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին «Ալ-Քաիդա» ահաբեկչական կազմակերպության ձեռքով ընդհանուր առմամբ զոհվեց 2996 և վիրավորվեց շուրջ 25 000 մարդ:

2026 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի «իրավական ահաբեկչության» «զոհերի» ստույգ թիվը դեռ պարզ չէ, սակայն կռահելի է: Մեծ հաշվով, Մայր բուհում նախատեսվող «իրավական ահաբեկչության» «զոհերը» Հայաստանի իրավական և կրթական ողջ համակարգի շահառուներն են:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 1619

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
րում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.