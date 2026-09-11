Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Մի՞թե այս այրող խորշակին լուծում չկա

Մի՞թե այս այրող խորշակին լուծում չկա

Մի՞թե այս այրող խորշակին լուծում չկա
08.09.2026 | 19:34

Մեր իրականությունը գնալով անտանելի է դառնում։ Ցավալի է, որ մեր երկրում կան մարդիկ, որոնք կարող են օգնել միմյանց և դրանով նպաստել իրենց և մեր երկրի բարգավաճմանը, սակայն, թաղված լինելով խոր բարդույթների մեջ, իրար զրկում են բարիք գործելու հնարավորությունից։ Այսպես երկիրն էլ զրկվում է իր նվիրյալներից, և բարին օր օրի պակասում է մեր հրաշք հայրենիքից, ինչի հետևանքով այն վերածվում է սոսկ տարածքի։ Կարծես մեծ խավար է պատել մեր հոգիներին և երկիրը վերածել է սև ամպեր արտադրող գործարանի։

Այսպես է նաև լեզվական դաշտում, քանզի հեռացել ենք մեր ինքնության լուսավոր արժեքներից և խոսակցությունները դարձրել ցածրորակ ճամարտակություն։ Էլ չասեմ անբովանդակ, հայհոյախառն ու ամբարտավան ճառերի մասին, որ հեղեղել են մամուլը, եթերը և բարձր ամբիոնները։

Սիրելինե՛րս, մի՞թե այս այրող խորշակին լուծում չկա: Վերջապես դո՛ւրս եկեք այս քանդող համակարգից և ձևավորեք մեր ազգային արժեքների վրա հիմնված վեհ գաղափարներ։ Քանզի այսպես միայն դուք կարող եք վեհանալ և վեհացնել։

Վանո Դադոյան

Դիտվել է՝ 1272

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
րում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.