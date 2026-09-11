Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Երբեմն անարդարությունը վերացնելու փորձը կարող է հանգեցնել ավելի ծանր հետևանքների

Երբեմն անարդարությունը վերացնելու փորձը կարող է հանգեցնել ավելի ծանր հետևանքների

Երբեմն անարդարությունը վերացնելու փորձը կարող է հանգեցնել ավելի ծանր հետևանքների
08.09.2026 | 20:51

Երբ որևէ բան անարդար է, բնական է ցանկանալ այն փոխել։ Բայց ցանկացած փոփոխություն ինքնին դեռ չի նշանակում բարելավում։ Կարևոր է հասկանալ՝ ինչ ենք փոխում, ինչ ճանապարհով ենք փոխում, և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ փոփոխությունը։

Երբեմն անարդարությունը վերացնելու փորձը կարող է հանգեցնել ավելի ծանր հետևանքների, քան հենց այն անարդարությունը, որի դեմ պայքարում էինք։ Իսկ ամենաողբերգականն այն է, երբ ժամանակ հետո պարզվում է, որ «անարդարություն» ասվածն իրական ծավալներով այնպիսին չէր, ինչպիսին որ ներկայացվում էր:

Հասարակության կյանքում ոչ մի փոփոխություն չպետք է իրականացվի միայն «ամեն ինչ փոխելու» կրքոտ ցանկությամբ։ Նախ պետք է հասկանալ դրա հնարավոր հետևանքներն ու կանխատեսել այդ ամենի համար վճարվող գինը։

Հակառակ դեպքում, այդպիսիներին սպասվում է այն վիճակը, որում այսօր հայտնվել ենք ՄԵՆՔ:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 1610

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.