Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ցանկացած մենթալիտետի ու հոգեբանության տեր ժողովրդից կարելի է կերտել կայուն պետականություն

Ցանկացած մենթալիտետի ու հոգեբանության տեր ժողովրդից կարելի է կերտել կայուն պետականություն

Ցանկացած մենթալիտետի ու հոգեբանության տեր ժողովրդից կարելի է կերտել կայուն պետականություն
08.09.2026 | 21:25

Ժողովրդին ժողովուրդ ու պետություն է սարքում իր էլիտան, որին էլ ղեկավարում են նրա ծոցից դուրս եկած իմաստուն առաջնորդները։

Ցանկացած մենթալիտետի ու հոգեբանության տեր ժողովրդից կարելի է կերտել կայուն պետականություն, որի համար երկրի տերերը պետք է խորապես հասկանան սեփական ժողովրդին և, դրանից ելնելով, ընտրեն պետական կառավարման կարգը, համաձայն այն սկզբունքի, ըստ որի, մարդկանց պետք է տալ այն առավելագույն ազատությունը, որը հետո չի վերածվի անարխիայի։

Մեկ էլ , երկրի ղեկավարի իմաստուն լինելը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է մարդկանց կառավարելու և կայուն պետականություն կառուցելու համար. նա նաև սիրելու աստիճան պետք է հարգի սեփական ժողովրդին, ինչպիսի հոգեբանություն էլ վերջինս ունենա։

Շատ կարևոր է հասկանալ նաև այն բանը, որ եթե չես կարողանում լավ ապրել, ապա գոյաբանական վտանգների ու ռիսկերի պայմաններում շատ ավելի կարևոր է դառնում բիոլոգիապես ապրելը, ընդհուպ մինչև մի կերպ գոյություն քարշ տալը, որն էլ, իր հերթին, կյանքին հրաժեշտ տալու համեմատությամբ, երանություն կարող է համարվել մարդկանց բացարձակ մեծամասնության կողմից։

Մարդկության պատմության մեջ միայն եզակի ու բացառիկ մարդիկ են մահապատժի ենթարկվելիս իրենց պահում սառնասիրտ ու նույնիսկ խրոխտ, այն էլ միայն այն դեպքերում, երբ ուրիշների կարծիքը իրենց մասին ավելի կարևոր են համարում, քան տվյալ պահի իրենց անխուսափելի ճակատագիրը։

Իսկ բավականին մեծ թիվ կազմող այն մարդիկ, որոնք հպարտորեն դավանում են «լավ է մեռնել կանգնած, քան թե ապրել ծնկաչոք» սկզբունքին, դա անում են որևէ էգոիստական նպատակով կամ էլ ինչ-որ տեղ լսել են ու կրկնում են՝ առանց իրենց ասածի իմաստը հասկանալու։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 1548

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.