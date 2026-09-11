Ռուբեն Վարդանյանի տիկնոջ դիմումը ՀՀ ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին
09.09.2026 | 11:42
Լրատվամիջոցների հաղորդումներից տեղեկացել եմ Բաքու Ձեր հնարավոր այցի մասին։ Ողջունում եմ նման այց կատարելու Ձեր պատրաստակամությունը և հույս ունեմ, որ այն լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի հայ գերիների և նրանց ընտանիքների հետ կապված հումանիտար խնդիրների լուծման համար։
Դուք նախկինում ընդգծել եք․
«Խաղաղության հասնելու ճանապարհին բոլոր հումանիտար հարցերի լուծումը կենսական նշանակություն ունի, և այս համատեքստում առաջնահերթ է հայ գերիների շտապ և անվտանգ վերադարձը»։
Կիսում եմ այս դիրքորոշումը։
Ես պատրաստ եմ Ձեզ հետ մեկնել Բաքու։ Գիտեմ, որ նման ցանկություն ունեն նաև այլ կալանավորվածների ընտանիքներ։ Խնդրում եմ դիտարկել մեր մասնակցության հնարավորությունը, եթե այցը կայանա, և աջակցել մեր հարազատների հետ հանդիպումների կազմակերպմանը։
Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ Ձեզ ուղղել հետևյալ հարցերը․
Այցի ընթացքում նախատեսո՞ւմ եք այցելել հայ կալանավորվածներին։
Պատրա՞ստ եք այցից առաջ հանդիպել կալանավորվածների ընտանիքների հետ՝ նրանց խնդրանքները լսելու և կալանավորվածներին փոխանցելու համար նամակներ ընդունելու նպատակով։
Մեր ընտանիքների համար հարազատներին տեսնելու, նրանց առողջական և հոգեվիճակի մասին տեղեկանալու և անձամբ սեր ու աջակցություն փոխանցելու հնարավորությունն անչափ կարևոր է։
Կալանավորվածների համար դա հնարավորություն է զգալու, որ իրենց կապը ընտանիքի հետ չի ընդհատվել, և որ իրենց ճակատագիրը մնում է ուշադրության կենտրոնում։
Հույս ունեմ ստանալ Ձեր պատասխանը և քննարկել, թե ինչպես կարելի է այս հնարավորությունն օգտագործել կոնկրետ հումանիտար քայլ իրականացնելու համար։
Մեկնաբանություններ