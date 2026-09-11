Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ռուբեն Վարդանյանի տիկնոջ դիմումը ՀՀ ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին

Ռուբեն Վարդանյանի տիկնոջ դիմումը ՀՀ ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին

Ռուբեն Վարդանյանի տիկնոջ դիմումը ՀՀ ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին
09.09.2026 | 11:42

Հարգելի՛ պարոն Սիմոնյան:
Լրատվամիջոցների հաղորդումներից տեղեկացել եմ Բաքու Ձեր հնարավոր այցի մասին։ Ողջունում եմ նման այց կատարելու Ձեր պատրաստակամությունը և հույս ունեմ, որ այն լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի հայ գերիների և նրանց ընտանիքների հետ կապված հումանիտար խնդիրների լուծման համար։
Դուք նախկինում ընդգծել եք․
«Խաղաղության հասնելու ճանապարհին բոլոր հումանիտար հարցերի լուծումը կենսական նշանակություն ունի, և այս համատեքստում առաջնահերթ է հայ գերիների շտապ և անվտանգ վերադարձը»։
Կիսում եմ այս դիրքորոշումը։
Ես պատրաստ եմ Ձեզ հետ մեկնել Բաքու։ Գիտեմ, որ նման ցանկություն ունեն նաև այլ կալանավորվածների ընտանիքներ։ Խնդրում եմ դիտարկել մեր մասնակցության հնարավորությունը, եթե այցը կայանա, և աջակցել մեր հարազատների հետ հանդիպումների կազմակերպմանը։
Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ Ձեզ ուղղել հետևյալ հարցերը․
Այցի ընթացքում նախատեսո՞ւմ եք այցելել հայ կալանավորվածներին։
Պատրա՞ստ եք այցից առաջ հանդիպել կալանավորվածների ընտանիքների հետ՝ նրանց խնդրանքները լսելու և կալանավորվածներին փոխանցելու համար նամակներ ընդունելու նպատակով։
Մեր ընտանիքների համար հարազատներին տեսնելու, նրանց առողջական և հոգեվիճակի մասին տեղեկանալու և անձամբ սեր ու աջակցություն փոխանցելու հնարավորությունն անչափ կարևոր է։
Կալանավորվածների համար դա հնարավորություն է զգալու, որ իրենց կապը ընտանիքի հետ չի ընդհատվել, և որ իրենց ճակատագիրը մնում է ուշադրության կենտրոնում։
Հույս ունեմ ստանալ Ձեր պատասխանը և քննարկել, թե ինչպես կարելի է այս հնարավորությունն օգտագործել կոնկրետ հումանիտար քայլ իրականացնելու համար։

Վերոնիկա ԶՈՆԱԲԵՆԴ
Դիտվել է՝ 1222

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.