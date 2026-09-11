Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ

Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ

Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ
09.09.2026 | 11:48
Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ,
Մաքրիր այտերիս աղն արցունքներից,
Ժպիտով լցրու աչքերս տխուր, Ծիածան կապիր բիբերիս վրա,
Ու այնպես արա,
Որ հոգիս նորից լցվի հավատով, Սիրտս ջերմանա...
Ու շուրջբոլորս՝ ինչ կա ու չկա,
Լցվի բարությամբ ու հոգիանա...

Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ․․․
Քո սուրբ լույսերից ինձ բաժին հանիր,
Քո այդ մոգական, մեծ սիրո ուժով Ինձնից տխրությունն հավիտյան վանիր...
Տե՛ր իմ, դու բուժիր իմ ցաված հոգին,
Ինձ կենաց ուժ տուր, հավատ՝ իմ սրտին,
Դո՛ւ, Ամենազոր, Ամենավերին,
Քո սուրբ արյունով դու ինձ պահպանիր...

Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ...

08.09.2026 թ.

Մարիետա ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1297

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.