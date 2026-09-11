Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ
09.09.2026 | 11:48
Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ,
Մաքրիր այտերիս աղն արցունքներից,
Ժպիտով լցրու աչքերս տխուր, Ծիածան կապիր բիբերիս վրա,
Ու այնպես արա,
Որ հոգիս նորից լցվի հավատով, Սիրտս ջերմանա...
Ու շուրջբոլորս՝ ինչ կա ու չկա,
Լցվի բարությամբ ու հոգիանա...
Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ․․․
Քո սուրբ լույսերից ինձ բաժին հանիր,
Քո այդ մոգական, մեծ սիրո ուժով Ինձնից տխրությունն հավիտյան վանիր...
Տե՛ր իմ, դու բուժիր իմ ցաված հոգին,
Ինձ կենաց ուժ տուր, հավատ՝ իմ սրտին,
Դո՛ւ, Ամենազոր, Ամենավերին,
Քո սուրբ արյունով դու ինձ պահպանիր...
Օգնիր ինձ, Տե՛ր իմ...
08.09.2026 թ.
Մարիետա ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ