Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար սահմանված պետական տուրքը գործող 50 հազար դրամից բարձրացնել մինչև 250 հազար դրամ, իսկ ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար վճարվող պետական տուրքը ներկայիս 150 հազար դրամի փոխարեն սահմանել 1 միլիոն 500 հազար դրամ։ Իրենք միայն մի բան են մտածում, թե ոնց քաղաքացիներից գանձվող հարկերն ու տուրքերը բարձրացնեն, դրանցով պետբյուջեն լցնեն, որ բյուջեն մսխեն միլիարդավոր դրամների պարգևավճարներով, արտերկիր իրենց թանկ, բայց պետության համար անօգուտ գործուղումներով, զանազան ֆեստիվառներով, վարչաբենդերով։
Դեռ չեն որոշել օդ շնչելու հարկ սահմանել։ Սատկած էշ են փնտրում, որ նալերը հանեն։
Ոսկան Սարգսյան