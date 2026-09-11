Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ռուբեն Վարդանյանի կնոջը սպառնում են ձերբակալել, եթե նա այցելի Բաքու

Ռուբեն Վարդանյանի կնոջը սպառնում են ձերբակալել, եթե նա այցելի Բաքու

Ռուբեն Վարդանյանի կնոջը սպառնում են ձերբակալել, եթե նա այցելի Բաքու
09.09.2026 | 14:30

Տևական ժամանակ է, ինչ ադրբեջանական կողմը տարբեր մեդիա ռեսուրսներով արտահայտում է իր դժգոհությունը Ռուբեն Վարդանյանի տիկնոջ՝ Վերոնիկա Զոնաբենդի՝ Բաքու այցելելու և հայ գերիներին տեսակցելու հումանիտար նախաձեռնության շուրջ։ Բայց այժմ ավելի հեռուն են գնացել։ Օրեր առաջ ադրբեջանական «Unikal.az» կայքում հրապարակվեց հոդված, որտեղ Վարդանյանի կնոջը արդեն սպառնում էին ձերբակալությամբ։ «Վարդանյանի կնոջը սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում՝ անօրինական կերպով Ղարաբաղ մուտք գործելու համար»,- նշված է հրապարակման մեջ։

«Այն փաստը, որ նա ցանկանում էր գալ Ադրբեջան և հանդիպել իր ամուսնուն, նոր իրավական և քաղաքական հարց է առաջացնում։ Եթե Զոնաբենդը մտնի Ադրբեջանի տարածք, նա կարող է պատասխանատվության ենթարկվել 2022 թվականին Ղարաբաղ կատարած իր անօրինական այցի համար»,-գրված է ադրբեջանական կայքում։

Սա ակնհայտ սպառնալիք է՝ ուղղված Վարդանյանի կնոջը, որի միջոցով փորձում են կանխել նրա հնարավոր այցը և տեսակցությունն ամուսնու հետ։ Այս հրապարակումը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ թեման ու առհասարակ հայ գերիների հետ կապված զարգացումները խնդրահարույց են Բաքվի համար։ Նրանց գլխավոր նպատակն է, որ այս հարցը մոռացվի, այս թեմայի շուրջ չխոսվի։ Մինչդեռ գերիների ազատ արձակման համար կենսական նշանակություն ունի հենց թեմայի մասին խոսակցությունը, ընդ որում՝ նաև միջազգային հարթակներում։

Առհասարակ աբսուրդ է, որ վաշինգտոնյան հանդիպումից մեկ տարի անց այս մարդիկ Բաքվում են։ Չէ՞ որ Թրամփը խոստացել էր զբաղվել այդ հարցով։ Այդպես էլ չհասկացանք՝ զբաղվեց, հաջողության չհասա՞վ, թե առհասարակ մոռացության տրվեց այդ թեման:

Տաթևիկ Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 1263

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.