Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ճակատագրական են մեր հանդիպումները մեր կարդացած գրքերի հետ, որովհետև միշտ կրում ենք դրանց ազդեցությունը

Ճակատագրական են մեր հանդիպումները մեր կարդացած գրքերի հետ, որովհետև միշտ կրում ենք դրանց ազդեցությունը

Ճակատագրական են մեր հանդիպումները մեր կարդացած գրքերի հետ, որովհետև միշտ կրում ենք դրանց ազդեցությունը
09.09.2026 | 17:15

Մարդկանց հետ հանդիպումներից ոչ պակաս կարևոր ու ճակատագրական են մեր հանդիպումները գրքերի հետ։

Ստ. Զորյանին ուղղված նամակներից մեկն էինք քննարկում այսօր` դասի ընթացքում, ու ես հանկարծ շատ պարզ հիշեցի այն օրը, երբ նվեր ստացա Ստ. Զորյանի հատորները։

Մեր ընտանիքի բարեկամ Khachik Vardanyan-ը ամեն անգամ` գյուղ գալիս, մեր տուն արկղերով գրքեր էր բերում։

Երևի 13֊14 տարեկան էի, երբ հերթական անգամ բացեցի գրքերի արկղը, ու անմիջապես շուրջս տարածվեց Ստ. Զորյանի հատորների յուրահատուկ գրքահոտը։ Բոլոր հատորները հերթով կարդացի` չեմ հիշում ինչքան ժամանակ տևեց, բայց հիշում եմ հաճելի զգացողություններս ու տպավորություններս, որ միշտ վառ կանաչ մնացին այդ 10 հատորների նման։ Ստ. Զորյանի արձակը խաղաղության ու անընդհատ խաղաղվելու մասին է, անգամ եթե պատերազմի մասին է նրա գրվածքը, յուրօրինակ խաղաղություն է տարածում իր շուրջը։ Միտքը պարզ է, երբեմն անպաճույճ, բայց զարմանալի խոր, մարդկային ու ապրված։

Հետո գրքային հանդիպումներս ավելի հաճախակի դարձան ու շարունակվեցին, հայ դասականներից մինչև ռուս և արտասահմանյան գրականություն։

Ամեն մի նոր գրքերի արկղ մի նոր հեղինակի ու գրքի բացահայտում դարձավ...

Երևի ավելի ճակատագրական են մեր հանդիպումները մեր կարդացած գրքերի հետ, որովհետև միշտ կրում ենք դրանց ազդեցությունը, և հազարապատիկ օրհնվեն այն մարդիկ, ովքեր պատճառն են դառնում նման գեղեցիկ, անմոռանալի և բախտորոշ հանդիպումների։

Ժաննա Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 3438

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.