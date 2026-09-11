Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Այս աշխարհում բոլոր լավ բաները հենված են բարոյականության, սիրո և հարգանքի, ներդաշնակության ու նվիրումի վրա

Այս աշխարհում բոլոր լավ բաները հենված են բարոյականության, սիրո և հարգանքի, ներդաշնակության ու նվիրումի վրա

Այս աշխարհում բոլոր լավ բաները հենված են բարոյականության, սիրո և հարգանքի, ներդաշնակության ու նվիրումի վրա
09.09.2026 | 20:08

Ընտանիքի մոդելը մեկն է՝ իմաստուն մեծեր, հարգալից փոքրեր, սեր, հարգանք, հոգատարություն՝ միմյանց հանդեպ, դերերի ճիշտ բաշխում, պատասխանատվություն և նվիրում, ստեղծում, փոխանցում:

Սա ոչ միայն հայկական ընտանիքի մոդելն է, այլև, առհասարակ, համամարդկայինն է:

Հայկական ընտանիքը իր առանձնահատկություններով նույնիսկ գերազանզել է այս մոդելը՝ երեխայապաշտությամբ և տղամարդու՝ պաշտպանի, տան կերկարող ձեռքի (ըստ ավանդույթի) հանդեպ առանձնակի հարգանքով, մյուս կողմում՝ Մեծ մամը, որպես օջախի սյուն և կրակ, կրկին առանձնահատուկ դերի և հարգանքի է արժանացել՝ կանոնակարգելու բոլորի աշխատանքն ու վաստակը, հարգանքն ու պատիվը, փոխանցելու նախնիներից ստացած իմաստությունն ու հմտությունները, կյանքի դասերը:

Այն, ինչը հիմա դուրս է այս մոդելից և դարձել է որոշ սանձարձակների ու կիսագրագետների համար շահարկման թեմա (ֆիքսենք, որ նրանք երբեք ոչ մի հարց չեն լուծում՝ զազրախոսելուց և աղավաղելուց, հիմար հռչակ ստանալուց և ամենն է՛լ ավելի փչացնելուց բացի), զուտ հենց նրանց կեղծ «ազատականության» քարոզի արդյունք է, արժեքների տրանսֆորմացման կամ արժեզրկման հետևանք՝ ավանդական և առողջ մոդելը քանդելու համար:

Հեծանիվ պետք չէ հորինել: Այս աշխարհում բոլոր լավ բաները հենված են բարոյականության, սիրո և հարգանքի վրա, ներդաշնակության և նվիրումի վրա, բոլոր վատ բաները՝ սրանց հակառակի: Ու քանի Արևմուտք էլ ելնի երկինք, իջնի գետնին, չի կարող մեզ համոզել, որ իր նեոլիբերալիզմը երբևէ կարող է կանոնակարգել հասարակություններին և ստեղծել ընտանիքի ավելի հանրօգուտ մոդել, քան բնական օրենքներով ստեղծված ավանդական ընտանիքն է:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 1210

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.