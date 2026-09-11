Աստվա՞ծ, թե՞ մամոնա
10.09.2026 | 00:04
Պետք է պատրաստվենք աշխարհաթող լինելու:
Քո ուզածը ամբողջական ու կատարյալ բավարարո՞ւմն է միայն, որ գտնում ես Իմ մեջ, թե՞ նաև այն գոհացումը, որ կարելի է ստանալ աշխարհից:
Որովհետև դու երբեմն ինքնաբերաբար ծառայում ես թե՛ Աստծուն, և թե՛ մամոնային. իսկ եթե չես էլ փորձում ծառայել, ապա, այնուհանդերձ, վարձ ես պահանջում և՛ Աստծուց, և՛ մամոնայից:
Եթե Ինձ համար է արվում աշխատանքը, ապա անշուշտ կվարձատրվես, բայց եթե միաժամանակ դառնում ես աշխարհին ու մարդկանց, նրանցից փոխհատուցում պահանջելով` այս արդեն ճիշտ չէ:
Երբեք մի ակնկալիր որևէ մեկից սիրո կամ երախտագիտության արտահայտություներ:
Ինձ մոտ է պատասխանը. Ես եմ, որ քեզ պիտի տամ անհրաժեշտ վարձը:
Մեկնաբանություններ