Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Անսպասելի ստուգումնե՞ր, թե՞ տեսախցիկի համար կազմակերպված այցեր

Անսպասելի ստուգումնե՞ր, թե՞ տեսախցիկի համար կազմակերպված այցեր

Անսպասելի ստուգումնե՞ր, թե՞ տեսախցիկի համար կազմակերպված այցեր
10.09.2026 | 11:45

Վերջին շրջանում Զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի ֆոնին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պարբերաբար անսպասելի այցեր է իրականացնում իրեն վստահված գերատեսչության զորամասեր՝ դրանք տեսանկարահանելով և տեսանյութերը հրապարակելով իր սոցիալական էջերում։
Սակայն հրապարակված տեսանյութերից առնվազն մեկում ակնհայտորեն երևում է մի ուշագրավ հանգամանք․ նախարարի աչքի առջև տեղի է ունենում դաշտային համազգեստի կրման սահմանված կարգի խախտում՝ իրեն ուղեկցող զորամասի հրամանատարության ներկայացուցիչների կողմից։
Ու հարց է առաջանում՝ նախարարը դա չի՞ տեսնում, թե՞ պարզապես չի ցանկանում տեսնել։
Առավել զարմանալի է, որ այդ դրվագը կարծես թե չի նկատել նաև տեսանկարահանողը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ տեսանկարահանողները կամ իրենք էլ տեղյակ չեն զինվորական համազգեստի կրման սահմանված կարգից, կամ տեսանյութը պատրաստելիս պարզապես չեն ցանկացել այդ դրվագը ներկայացնել։ Հակառակ դեպքում այն կարելի էր տեսանկարահանել այլ ռակուրսից կամ պարզապես չներառել վերջնական տեսանյութում։
Մինչդեռ զինված ուժերում կարգապահությունը սկսվում է հենց նման, առաջին հայացքից «մանրուք» թվացող պահանջների պահպանումից։ Յուրաքանչյուր խախտում, կախված դրա բնույթից, կարող է առաջացնել կարգապահական, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ պատասխանատվություն։
Խնդիրը ոչ միայն տվյալ խախտումն է, այլև դրա նկատմամբ վերաբերմունքը։
Խախտումը չնկատելը, չարձագանքելը կամ անտեսելը չի ամրապնդում կարգապահությունը։ Ընդհակառակը՝ այն կարող է ձևավորել անպատժելիության մթնոլորտ, իսկ անպատժելիությունն, ինչպես բազմիցս ապացուցվել է, վաղ թե ուշ հանգեցնում է ավելի ծանր հետևանքների։
Ուստի այս փոքրիկ, բայց խոսուն օրինակը բավարար հիմք է հարցնելու՝ որքանո՞վ են արդյունավետ պաշտպանության նախարարի կողմից իրականացվող այդ «անսպասելի ստուգումները», եթե նախարարի ներկայությամբ անգամ տեսանելի խախտումները մնում են առանց արձագանքի։
Հ.Գ.Գուցե անհրաժեշտ է ոչ թե պարզապես տեսախցիկով արձանագրել այցը, այլ տեսնել այն, ինչ տեղի է ունենում տեսախցիկի առջև, և դրան համապատասխան հետևություններ անել։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

09.09.2026 թ.
Դիտվել է՝ 991

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.