Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Բարի գալուստ ԽՍՀՄ

Բարի գալուստ ԽՍՀՄ

Բարի գալուստ ԽՍՀՄ
10.09.2026 | 12:34

Ըստ օրենքի, համատիրությունը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ձևավորվում է մեկ կամ մի քանի շենքերի ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ կողմից: Մինչ օրս իբր այդպես էր, թեպետ` պարզից էլ պարզ էր, որ ոչ համատիրությունները կապ ունեն բնակիչների հետ, ոչ բնակիչները համատիրության ձևավորման հետ: Մեծ հաշվով, «Բազմաբնակարանային շենքերի մասին» օրենքն այնպես, ինչպես շատ օրենքներ ֆեյք է: Համատիրությունները ստեղծման օրվանից` նախորդ դարի 90-ականներից, նույն խորհրդային ЖЭК-երն են, սակայն առանց բնակչության նկատմամբ որևէ իրավական պատասխանատվության:
Այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ մինչև տարեվերջ «Երևանի քաղաքապետին է տրվելու վերահսկողական լիազորություններ՝ համատիրությունների գործունեության նկատմամբ»: Դա նշանակում է, որ պետությունը փոխարենը լիարժեք գործարկի` աշխատեցնի, համատիրությունների գործունեությունը կարգավորող օրենքները, գնում է այլ ճանապարհով: Համատիրություններն այսուհետ լիարժեք կվերահսկվեն պետության կողմից:
Կասեք` այդպես էլ կար: Համաձայն եմ: Սակայն, այդ դեպքում, եկեք վերացնենք գործող օրենքը և հայտարարենք ЖЭК-երի վերադարձի մասին: Այդպես գոնե ազնիվ կլինի:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 1202

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.