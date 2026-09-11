Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » «Ժողովրդավարության բաստիոնում» մարդու, քաղաքացու ազատությունը վերածվել է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիքի

«Ժողովրդավարության բաստիոնում» մարդու, քաղաքացու ազատությունը վերածվել է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիքի

«Ժողովրդավարության բաստիոնում» մարդու, քաղաքացու ազատությունը վերածվել է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիքի
10.09.2026 | 14:45

Պետք է արձանագրեմ, որ Արեգնազ Մանուկյանն ազատազրկված վիճակում ավելի ազատ է, քան ՔՊ-ական կին պատգամավորներն ու նախարարները։
Ձեր խաղաղ երեկոն շաքարով կիսեմ․ այսօր լրանում է երկու ամիսը, ինչ Արեգնազ Մանուկյանն ապօրինի կալանավորված է․ 2 ամիս՝ ընտանիքից, երեխաներից (այդ թվում՝ անչափահաս աղջկանից), տարեց մորից, հարազատներից հեռու։ 2 ամիս՝ մի գործի շրջանակում, որի հիմնավորվածությունը լոկ ենթադրություն է։
Ի՞նչ է կատարվում Հայաստանում, երբ քաղաքական դիրքորոշում ունենալը, իշխանությանը հիմնավոր քննադատելը և սեփական համոզմունքների համար պայքարելը մարդուն հասցնում են բանտախուց։ ՔՊ-ական իշխանությունը պետք է հասկանա՝ ճաղերի հետևում մարդուն պահելով՝ հնարավոր չէ բանտարկել նրա գաղափարները, համոզմունքներն ու պայքարը։
Այսօր կին-քաղբանտարկյալն Արեգնազ Մանուկյանն է, վաղը կարող է լինել ցանկացած այլ կին, ով կհամարձակվի չլռել։ «Ժողովրդավարության բաստիոնում» մարդու, քաղաքացու ազատությունը վերածվել է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիքի։ Անհնար է այլևս դիմանալ գործող բռնատիրական համակարգին։

Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1008

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.