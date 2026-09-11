Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Մակրոն-Նիկոլ հանդիպումը՝ նոր դավադրություն Հայաստանի դեմ

Մակրոն-Նիկոլ հանդիպումը՝ նոր դավադրություն Հայաստանի դեմ

Մակրոն-Նիկոլ հանդիպումը՝ նոր դավադրություն Հայաստանի դեմ
10.09.2026 | 15:21
Արցախը համատեղ կործանած այս երկուսը կրկին հանդիպելու են Փարիզում, ինչը ոչ մի լավ բան չի հուշում մեզ։ Տեսնես երկուսով ի՞նչ նոր դավադրություն են իրականացնելու մեր դեմ։
Հետաքրքիր է՝ ո՞ր նորմալ հայը կարող է Ֆրանսիայից ինչ-որ լավ բան սպասել, երբ հենց Փարիզն էր կատաղի դեմ 1878 թ․ մարտին ստորագրված Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի հայամետ կետերին, և հենց նրա ակտիվ մասնակցությամբ նույն թվականի հունիս-հուլիսին դրանք վերանայվեցին Բեռլինում։
Հենց Ֆրանսիան էր առաջիններից մեկը, որ առուծախի առարկա դարձրեց «Հայկական հարցը» թուրքերի հետ բանակցություններում։
Ո՞ր նորմալ հայը կարող է վստահել Փարիզին, որը 1920 թ․ օգոստոսի 10-ին Սևրում ստորագրված պայմանագրի «հայկական» կետերին տեր չկանգնեց, երբ կարող էր դա անել ԱՄՆ Սենատի կողմից մանդատը չվավերացնելուց հետո։ Չարեց, քանի որ առուծախի մեջ էր թուրքերի հետ։
Ո՞ր նորմալ հայը կարող է վստահել Փարիզին, որը 1921 թ․ Անկարայի գաղտնի պայմանագրով թուրքերին նվիրեց Կիլիկիան՝ այնտեղ ապրող հարյուր հազարավոր հայերով։
Եվ վերջապես, չմոռանանք, որ հենց Մակրոնն էր Նիկոլի թիկունքին կանգնած 2022 թ․ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, երբ վերջինս Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։
Բավ է ապուշի նման վստահել Ֆրանսիային ու դառնալ ծիծաղի առարկա՝ «չնկատելով», որ հենց մեր ֆրանսասիրությունից օգտվելով էին որոշ ուժեր, Փարիզի հետ միասին, Ֆրանսիայի ձեռքերով մեզ ծախում ու ստորացնում։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1106

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.