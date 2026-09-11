Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Մեծերի կյանքից

Մեծերի կյանքից

Մեծերի կյանքից
10.09.2026 | 16:11

ՊԵՐՃ ՊՌՈՇՅԱՆԸ հայտնի էր իր ազատ, անկաշկանդ, բնական, կոլորիտային բարք ու վարքով։ Նա ևս Թումանյանական վերնատան այցելու էր։ Հաճախ էր այցելում Թումանյանի երկհարկ վերնատուն։ Թումանյանը տասը երեխա ուներ և երբ էլ գար` աստճանների վրա խաղացող երեխա կգտնվեր։ Պռոշյանը ալարում էր առանց հարցման հաղթահարեր աստիճանները։ Բա որ Օհաննեսը տանը չլինե՞ր...
Գալիս կանգնում է տան առաջ ու ձեն տալիս աստիճանների վրա խաղացող երեխաներին.
- Ա լակոտնի,- կանչում էր,- էն գյադեն տանն ա՞...
*
ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆՆ ու ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԸ հաճախ էին մեկ մեկու հոգու հետ խաղում։
Մի օր խորովածի սեղանին Խանզադյանը կուշտ ուտելուց հետո փառահեղ բեղերով բերանը մաքրում ա ու ծայրերը սղալելով բացականչում.
- էս հո բեղ չի՞,- պարծենում ա,- սարֆետկա էլ ա, սարֆետկա...
- Որ մի քիչ էլ բեղերդ երկարացնես` քամակդ էլ կմաքրես...
Խանզադյանի բեղերի ունիվերսալ հնարավորություններն է բացահայտում Համո Սահյանը։
*
Երիտասարդ գրողներ են այցի գնացած լինում ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ բնակարան։ Նրանցից մեկը պատուհանից ցած է նայում և նկատում Սահյանի հասակակից տարեց մարդկանց, որոնք ջանադիր մարզվում էին։
- Համո Սահակիչ,- ասում է Սահյանի առողջությամբ ջատագով երիտասարդը,- հլա տես քո տարիքի մարդիկ ո՞նց են մարզվում, իսկ ինչու՞ դու մարզանք չես անում...
- Դևանք քանի՞սն են,- անտարբեր հարցնում է Սահյանը։
- Երկուսը,- պատասխանում է երիտասարդ գրողը։
- Անցած տարի հինգն էին...
Անվրդով ավելացնում է Համո Սահյանը։
*
Քանի որ ԱՐՄԵՆ ՇԵԿՈՅԱՆՆ ընկերս է եղել` ծանոթի կարգով նրան էլ ներկայացնեմ մեծերի շարքում։
Ընկերոջս` Վազգեն Խաչիկյանին նոր էին բռնել, որպես թոշակառունների փողերը յուրացնող։
Արմեմը կեղծ զարմանքը դեմքին դրոշմած ինձ թե`
- Լևոն, էդ դու սկսել ես թու՞յլ գրել...
Նրանից շատ, միայն թե անկեղծ, ես զարմացա։
- Ինչի՞ որ,֊ասի,- խի՞, ես կարում եմ թույլ գրե՞մ...
- Առաջ որ գրում էիր,- ասաց Արմենը,- ընկերներդ մեռնում էին, իսկ հիմա` ընդամենը բռնվում են...

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1288

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.