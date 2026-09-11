Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Զարմացնում է ձեր զարմանքը

Զարմացնում է ձեր զարմանքը

Զարմացնում է ձեր զարմանքը
10.09.2026 | 18:15

Ինչ-որ միջազգային համակարգի տվյալների համաձայն՝ մեր դպրոցականների կրթական մակարդակը շատ ցածր է: Եվ այդ առթիվ երկու օր է կարդում ենք բազմաթիվ զարմացած մարդկանց գրառումներ:

Հավատացեք, եթե նման թեստավորում անցկացվի բարձրագույն կրթություն և աշխատանքային փորձ ունեցող հասուն մարդկանց շարքում, վիճակը գուցե ավելի տխուր լինի: Բիզնես ունեցող մարդկանց հարցրեք, ասում են՝ հասուն մարդիկ են գալիս աշխատանքի ընդունվելու, որոնք բազմապատկման աղյուսակ չգիտեն, հանում-գումարում չգիտեն: Երբ առաջին անգամ դա ականջովս լսեցի, իրոք չհավատացի, բայց լսեցի այնպիսի մարդուց, ով ճշտախոս է:

Հո այս հասարակությունը օդից չի՞ ընկել: Նույնիսկ արհեստական բանականության պարագայում, պետական հաստատություններում վեր ընկած դեբիլները գրություններ կազմել չգիտեն:

Փողով զաչոտ ու քննություն ստացած դիպլոմավոր էն կոնտինգենտը հօդս հո չի՞ ցնդել:

Զատո դպրոցներում երեխաները ֆինանսների վերաբերյալ նոր առարկա են ուսումնասիրում՝ ինչպես վարկեր վերցնել, ինչ է արժեթղթերի շուկան և այլն:

Այս հասարակությունը վերջնականապես վանելու է շատ թե քիչ գրագետ փոքրամասնությանը՝ խժռելով ազգային արժեհամակարգի վերջին ատրիբուտները:

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 864

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.