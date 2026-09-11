Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Ընկույզն իմ ձեռքով պիտի հավաքեմ, որ համով լինի

Ընկույզն իմ ձեռքով պիտի հավաքեմ, որ համով լինի

Ընկույզն իմ ձեռքով պիտի հավաքեմ, որ համով լինի
10.09.2026 | 19:04

Այս տարի թաց պոպոքի հարցով իմ բախտն անասելի բերել է: Էն որ խոսակցության մեջ մեկի մանկական տրավմաները նշելու համար ասում են՝ «փոքր վախտ հեծանիվ չի ունեցել», իմ մանկության տարիներին հերանքս ընկուզենի չունեին: Ամեն տեսակ միրգը՝ լիուբոլ, բայց ընկույզ չունեինք: Դրա համար էս սեզոնին քրոջս՝ Գոհարի հետ գնում էինք, գյուղամիջի գետի քարերի վրայով անցնում, որ հակառակ ափի սովխոզի պոպոքների տակ ընկույզ ման գանք: Իհարկե, մեզ պես խելացիները շատ էին, մի բուռ թե հավաքեինք, երջանիկ էինք ու կյանքից գոհ:

Ու էդպես երակներիս մեջ մնաց ազարտը՝ ընկույզն իմ ձեռքով պիտի հավաքեմ, որ համով լինի: Այդ նույն ազարտն է, հաստատ, մարդկանց մղում անտառները՝ սունկ հավաքելու, ձուկ բռնելու, որսորդության:

Իսկ հիմա, թե ո՞նց է այս տարի բախտս բերել:

Մեր թաղամասի տասնյակից ավելի բարաքների բնակիչներին նոր բնակարաններ տեղափոխեցին, քանդեցին հին տները ու ... վուալյա՝ տնից 300 մետրի վրա երեք հատ նոր ընկուզենի հայտնաբերեցի: Անտեր:

Սա չորրորդ դույլն է. էնքան օրհնանք ու բարեմաղթանք եմ հղում էդ ծառերը տնկողներին, որ դրախտում իրենց համար մի փառահեղ անկյուն՝ փախլավայով, սուջուխով, սացիվիով ու զանազան խորտիկներով և ճոխ կերակուրներով, հաստատ, արդեն ապահովված է:

Ռուզաննա Պետրոսյան

Դիտվել է՝ 3807

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.