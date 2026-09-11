Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Արցախը շարունակում է մնալ մեր ժամանակի ամենածանր ու չլուծված պատմական հարցերից մեկը

Արցախը շարունակում է մնալ մեր ժամանակի ամենածանր ու չլուծված պատմական հարցերից մեկը

Արցախը շարունակում է մնալ մեր ժամանակի ամենածանր ու չլուծված պատմական հարցերից մեկը
11.09.2026 | 12:16

ԱՐՑԱԽԻ ԷՋԸ ՓԱԿՎԱԾ ՉԷ, հավատացե՜ք…

Արցախի ճակատագիրը չի կարող համարվել որոշված միայն այն պատճառով, որ փոխվել է տարածքի նկատմամբ փաստացի վերահսկողությունը։ Պատերազմներն ու քաղաքական պայմանավորվածությունները կարող են փոխել սահմաններն ու իրողությունները, բայց չեն կարող վերացնել ժողովրդի արժանապատվության, անվտանգության, վերադարձի և սեփականության իրավունքները։

Խաղաղության պայմանագիրը և պատմական հաշտությունը նույնը չեն։ Չլուծված մարդկային և ազգային խնդիրների պայմաններում հնարավոր է հասնել ժամանակավոր համաձայնության, բայց դժվար է կառուցել կայուն և երկարատև խաղաղություն։

Ուստի Արցախի էջը ոչ միայն «փակված» չէ, այլև ի հեճուկս ամենատարբեր պաշտոնական մակարդակներով արվող հավաստիացումների, շարունակում է, իր անկանխատեսելի զարգացումներով հանդերձ, մնալ մեր ժամանակի ամենածանր ու չլուծված պատմական հարցերից մեկը։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 381

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.