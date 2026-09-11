Արցախը շարունակում է մնալ մեր ժամանակի ամենածանր ու չլուծված պատմական հարցերից մեկը

ԱՐՑԱԽԻ ԷՋԸ ՓԱԿՎԱԾ ՉԷ, հավատացե՜ք…
Արցախի ճակատագիրը չի կարող համարվել որոշված միայն այն պատճառով, որ փոխվել է տարածքի նկատմամբ փաստացի վերահսկողությունը։ Պատերազմներն ու քաղաքական պայմանավորվածությունները կարող են փոխել սահմաններն ու իրողությունները, բայց չեն կարող վերացնել ժողովրդի արժանապատվության, անվտանգության, վերադարձի և սեփականության իրավունքները։
Խաղաղության պայմանագիրը և պատմական հաշտությունը նույնը չեն։ Չլուծված մարդկային և ազգային խնդիրների պայմաններում հնարավոր է հասնել ժամանակավոր համաձայնության, բայց դժվար է կառուցել կայուն և երկարատև խաղաղություն։
Ուստի Արցախի էջը ոչ միայն «փակված» չէ, այլև ի հեճուկս ամենատարբեր պաշտոնական մակարդակներով արվող հավաստիացումների, շարունակում է, իր անկանխատեսելի զարգացումներով հանդերձ, մնալ մեր ժամանակի ամենածանր ու չլուծված պատմական հարցերից մեկը։
Սենոր Հասրաթյան