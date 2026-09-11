Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Հայկական երազանքը․ գոյատևումից դեպի հզորացում և արարում

Հայկական երազանքը․ գոյատևումից դեպի հզորացում և արարում

Հայկական երազանքը․ գոյատևումից դեպի հզորացում և արարում
11.09.2026 | 13:06

Եթե ամփոփենք դարերի խորքից եկող մեր ներքին ծարավն ու այսօրվա գոյաբանական հրամայականը, ապա Հայկական Երազանքը այլևս չի կարող լինել լոկ պասիվ պահպանողականություն կամ արդարության հայցում։

Հայկական Երազանքը Հզոր, Անվտանգ և Ինքնիշխան Պետություն-Էկոհամակարգի կերտումն է, որտեղ հայը ոչ թե անցյալի ցավով դեգերող «զոհ» է, այլ սեփական ճակատագրի լիակատար տերն ու ապագայի արարիչը։

Սա մի երազանք է, որն իր մեջ միավորում է երեք անխախտ սկզբունք․

Անխոցելի անվտանգություն և ինքնիշխանություն

Այն է՝ ստեղծել այնպիսի մտավոր, տեխնոլոգիական և ռազմական ուժ, որը հավերժ կվերացնի հայի տեսակի ֆիզիկական գոյության սպառնալիքը։ Երազանքն է ունենալ տուն, որի դռները փակ են թշնամու առջև, և որտեղ ամեն սերունդ մեծանում է խաղաղ, արժանապատիվ ու անվախ։

Մտքի, գիտության և արարման ռենեսանս

Հայաստանը դարձնել համաշխարհային լույսի, ինովացիաների և մտավոր առաջընթացի կենտրոն։ Հայկական հանճարը, որն աշխարհասփյուռ արարում է օտար ափերում, պետք է իր գերագույն տունը գտնի հայրենիքում՝ վերածելով այն գիտելիքի և բարձր տեխնոլոգիաների հզորաբազայի։

Ցանցային միասնություն և մեծ հայրենադարձություն

Ջնջել «Հայաստան» և «Սփյուռք» արհեստական սահմանները՝ ձևավորելով մեկ միասնական, աշխարհասփյուռ ցանցային պետություն։ Երազանքն է ունենալ այնպիսի հայրենիք, որը ձգողականության անհաղթահարելի ուժ ունի, որտեղ ամեն մի հայ վերադառնում է՝ իր տաղանդով, կապիտալով և ոգով շենացնելու սեփական տունը։

Հայկական երազանքը հեռավոր պատրանք չէ։ Դա հավաքական կամք է՝ դուրս գալու «դիմանալու» մոդելից և մտնելու «տիրանալու և հաղթելու» դարաշրջան։

Դա երազանք է այնպիսի Հայաստանի մասին, որով հպարտանում ես, որտեղ ապրելն արժանապատիվ է, իսկ ապագան՝ անխախտ։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 313

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.