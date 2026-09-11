Հայկական երազանքը․ գոյատևումից դեպի հզորացում և արարում

Եթե ամփոփենք դարերի խորքից եկող մեր ներքին ծարավն ու այսօրվա գոյաբանական հրամայականը, ապա Հայկական Երազանքը այլևս չի կարող լինել լոկ պասիվ պահպանողականություն կամ արդարության հայցում։
Հայկական Երազանքը Հզոր, Անվտանգ և Ինքնիշխան Պետություն-Էկոհամակարգի կերտումն է, որտեղ հայը ոչ թե անցյալի ցավով դեգերող «զոհ» է, այլ սեփական ճակատագրի լիակատար տերն ու ապագայի արարիչը։
Սա մի երազանք է, որն իր մեջ միավորում է երեք անխախտ սկզբունք․
Անխոցելի անվտանգություն և ինքնիշխանություն
Այն է՝ ստեղծել այնպիսի մտավոր, տեխնոլոգիական և ռազմական ուժ, որը հավերժ կվերացնի հայի տեսակի ֆիզիկական գոյության սպառնալիքը։ Երազանքն է ունենալ տուն, որի դռները փակ են թշնամու առջև, և որտեղ ամեն սերունդ մեծանում է խաղաղ, արժանապատիվ ու անվախ։
Մտքի, գիտության և արարման ռենեսանս
Հայաստանը դարձնել համաշխարհային լույսի, ինովացիաների և մտավոր առաջընթացի կենտրոն։ Հայկական հանճարը, որն աշխարհասփյուռ արարում է օտար ափերում, պետք է իր գերագույն տունը գտնի հայրենիքում՝ վերածելով այն գիտելիքի և բարձր տեխնոլոգիաների հզորաբազայի։
Ցանցային միասնություն և մեծ հայրենադարձություն
Ջնջել «Հայաստան» և «Սփյուռք» արհեստական սահմանները՝ ձևավորելով մեկ միասնական, աշխարհասփյուռ ցանցային պետություն։ Երազանքն է ունենալ այնպիսի հայրենիք, որը ձգողականության անհաղթահարելի ուժ ունի, որտեղ ամեն մի հայ վերադառնում է՝ իր տաղանդով, կապիտալով և ոգով շենացնելու սեփական տունը։
Հայկական երազանքը հեռավոր պատրանք չէ։ Դա հավաքական կամք է՝ դուրս գալու «դիմանալու» մոդելից և մտնելու «տիրանալու և հաղթելու» դարաշրջան։
Դա երազանք է այնպիսի Հայաստանի մասին, որով հպարտանում ես, որտեղ ապրելն արժանապատիվ է, իսկ ապագան՝ անխախտ։
Հայկ Մովսիսյան