Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » ԵՊՀ-ի ռեկտորն ու Վան Գոգի կովը

ԵՊՀ-ի ռեկտորն ու Վան Գոգի կովը

ԵՊՀ-ի ռեկտորն ու Վան Գոգի կովը
11.09.2026 | 19:33

Նախորդ դարի 90-ականներին Նիդեռլանդներում հանրաճանաչ նկարիչների ցուցահանդես-վաճառք էր կազմակերպվել: Հայաստանի քաղաքացիներից մեկը Երևանում գնել էր Վան Գոգի կովի պատկերով կեղծ նկար և ցանկություն ուներ այն, որպես բնագիր, վաճառել ցուցահանդեսում: Այն ժամանակ մի պետական փորձագիտական կառույց կար, որի մասնագետները փաստաթղթավորված եզրակացություն էին տալիս նկարի բնագիր լինելու վերաբերյալ: Փորձագետներն ակադեմիկոսներ, պրոֆեսորներ, մի խոսքով` շատ ճանաչված անձինք էին: Վերջիններս քաղաքացուն փաստաթուղթ էին տվել, որ կովի պատկերով Վան Գոգի կեղծ նկարը բնագիր է: Այդ փաստաթուղթն անհրաժեշտ էր ներկայացնել Հայաստանի Մաքսային ծառայությանը: Այնժամանակյա մաքսավորների կազմում զարգացած աշխատակիցներ կային: Նայելով նկարին, նրանցից մեկն ասել էր, որ, թեպետ` Վան Գոգն ունի գյուղական պատկերներով նկարներ, սակայն այդօրինակ կովի պատկերով նկար չունի: Մաքսայինի աշխատակիցը հորդորել էր քաղաքացուն Նիդեռլանդներում խայտառակվելուց զերծ մնալ: Ի պատասխան` քաղաքացին ներկայացրել էր 12 հեղինակավոր անձանց կողմից ստորագրված փաստաթուղթ, ըստ որի, կովի պատկերով նկարը հենց Վան Գոգն է նկարել: Քաղաքացին մեկնեց Նիդեռլանդներ, խայտառակվեց և վերադարձավ:
Այսօր ԵՊՀ ռեկտորի ընտրություններն էին:
Ի՞նչ կարևոր է, թե դրանք իրական չեն, օրենքի պահանջներին չեն համապատասխանում:
Ի՞նչ կարևոր է, թե ռեկտորի լեգիտիմության խնդիր կա:
Ի՞նչ կարևոր է, թե վերջինիս դոկտորական թեզը, գրագողության իմաստով, ողջամիտ կասկած է առաջացնում:
Դա ընդհանրապես կարևոր չէ:
Կարևորը` թվով 20 հոգաբարձու քվեարկել է ռեկտորի թեկնածուի օգտին և ստորագրել քվեարկության արձանագրությունը: Դրանով վերջիններս փաստել են, որ Վան Գոգի կովը, կներեք, ԵՊՀ ռեկտորն իրական է: Եվ թքած Նիդեռլանդների և ողջ աշխարհի վրա: Կարևորը` բուռն ծափարահություններն են:
Դե, ծափ տվեք, արա´:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 139

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.