Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2026
 
«Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները բարիդրացիության քաղաքականության շրջանակում ունեն կարևոր նշանակություն։ Սա վերաբերում է հատկապես տնտեսական և հյուպատոսական ոլորտներին»,- Կապանում նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Դավուդ Յայիջիի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Պրեմիերփչանի տիեզերական բլթոցը

Պրեմիերփչանի տիեզերական բլթոցը

Պրեմիերփչանի տիեզերական բլթոցը
11.09.2026 | 20:07

«Հայաստանը նախատեսում է առնվազն երեք արբանյակ գործարկել, երկուսը՝ Երկրի դիտարկման, մեկը՝ հեռահաղորդակցության համար»,- Փարիզում՝ Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում, հայտարարել է Հայաստան երկրի պրեմիերփչանը: Հատուկ ընդգծել է նաև, որ 2026-2031 թվականների կառավարության ծրագրով ազգային տիեզերական կարողությունների զարգացումն առանձնացվել է որպես ռազմավարական նպատակ։

Դե, տիեզերածավալ միջոցառման էր մասնակցում, էդ մասշտաբներին համապատասխան էլ պիտի բլթացնե՞ր, թե չէ: Ինչ-ինչ, բայց ականջալապշայակախման գործում տիեզերքի չեմպիոն է, ամբիոն տուր ու քաշվիր մի կողմ: Մինչև նոր ռեկորդ չսահմանի, ընդ որում, գերազանցելով սեփական նախկին ցուցանիշը, ականջ բաց չի թողնի: Փարիզում էլ «թարմ ականջներ» էր բռնացրել, պարզ է, որ «ութ տարում երեք նոր ատոմակայան կառուցելու» բլթոցով չէր բավարարվելու: Հետն էլ՝ լավ է յուրացրել գեբելսյան հայտնի բանաձևը. «Սուտը՝ որքան մեծ, հավատացողները՝ այնքան շատ»: Թեև, տվյալ դեպքում այնքան էլ էական չէ՝ հավատացի՞ն փարիզյան տիեզերական գագաթնաժողովի մասնակիցները Հայաստան երկրի պրեմիերփչանի բլթոցին, թե՞ չհավատացին, գործարկվելու՞ է երեք նոր արբանյակ, թե՞ չի գործարկվելու: Կարևորն այն է, որ «նա-խա-տես-վում» է նման բան: Ճիշտ այնպես, ինչպես նախատեսվում է «ազգային տիեզերական կարողությունների զարգացումը» տեսական ռազմավարության հարթությունից տեղափոխել կայացած իրականության դաշտ:

Շատ տարողունակ բառ է, ախր, էդ «նախատեսվում»-ը. ինչ մտքովդ անցնի՝ կարող ես նախատեսել, ասենք, մինչև 2050-ը Հայաստանի բնակչության թվաքանակը հասցնել 5 միլիոնի կամ ֆուտբոլի ազգային հավաքականը դարձնել աշխարհի առաջնության մեդալակիր:

Ես դադար տամ՝ դուք շարունակեք կառավարության «նախատեսում»-ների ցնցող շարքը, ընդհուպ՝ Ակադեմիական քաղաք ու մետրոյի «Աջափնյակ» կայարան: Նախատեսել է, որ նախատեսում են, բլթացնել է, որ բլթացնում են՝ անոսկոր լեզվին մուննաթ: Ներսում ներսիններն են ականջները կախ լսում, դրսում՝ դրսինները: Պրեմիերփչանին էլ ի՞նչ է պետք՝ լսարան. Ասել-խոսելով էլ երկիրը գլորում է դեպի տիեզերաչափ անհայտություն, որտեղ, ըստ «նախատեսումի», ապագա կա:

Լիլի Մարտոյան

Դիտվել է՝ 151

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

«Թուրքիայի բարեկամը կշահի, իսկ նրա նկատմամբ թշնամանք տածողը՝ կկորցնի»

Ես չեմ գրում սոցցանցերում երկար տեքստեր, բայց էսօր խախտում եմ այդ "ավանդույթը" ․․․ Եթե Թուրքիայի այսօրվա արտաքին քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, ապա հետաքրքրիր կլինի այս վերլուծությունը․
Այսօր՝ սեպտեմբերի 7-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթից առանձին հատվածներ բավական արագ տարածվեցին հայկական տեղեկատվական և սոցիալական մեդիայում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»
Հռչակագիրը կընդունվի՞ «սեռազրկված Եվրասոդոմում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.