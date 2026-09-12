Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Այս նույն հրճվանքով զբոսնելու են հայաթափված մյուս տարածքներում, եթե, իհարկե, ամեն ինչ ընթանա իրենց գծած սցենարով

Այս նույն հրճվանքով զբոսնելու են հայաթափված մյուս տարածքներում, եթե, իհարկե, ամեն ինչ ընթանա իրենց գծած սցենարով

Այս նույն հրճվանքով զբոսնելու են հայաթափված մյուս տարածքներում, եթե, իհարկե, ամեն ինչ ընթանա իրենց գծած սցենարով
12.09.2026 | 10:50

Այս թարմ լուսանկարներում պատկերված են հայաթափված Շուշիում երեկ սրտանց հրճվող՝ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Էմի Կարլոնը և Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։

Սրանց վերադասներն էլ Հայաստանին ու հայերին անվտանգություն և բարգավաճում են խոստանում՝ միաժամանակ հրահանգելով իրենց դրածո ՀՀ «կառավարությանը» թուրքերին ու ադրբեջանցիներին փուլ առ փուլ հանձնել նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։

Հետո էլ այս նույն հրճվանքով զբոսնելու են հայաթափված Մեղրիում, Կապանում, Գորիսում, Սիսիանում և, ի վերջո, Երևանում՝ եթե, իհարկե, ամեն ինչ ընթանա իրենց գծած սցենարով...

Ի դեպ, շուրջ երկուսուկես տասնամյակ Հայաստանի ղեկավարներին հենց այսպես էլ խաբել են՝ անվտանգության, խաղաղության ու բարգավաճման խոստումներով, զուգահեռաբար նրանցից շատերին կաշառելով, փչացնելով ու քաղաքականապես բթացնելով։ Արդյունքը մեր աչքի առաջ է։

Հ.Գ. Եվ ի՞նչ արժեր Ֆրանսիայի Սենատի՝ ընդամենը վեց տարի առաջ՝ 2020 թ. նոյեմբերի 25-ին, գրեթե միաձայն՝ 305 կողմ և 1 դեմ ձայնով ընդունած բանաձևը՝ Արցախի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։

Արմեն Այվազյան

Դիտվել է՝ 388

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.