Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » «Где ваша система огня, анасуны»

«Где ваша система огня, анасуны»

«Где ваша система огня, анасуны»
12.09.2026 | 11:54

Տարիներ առաջ զրույցի ժամանակ բարկացած այդպես էր վրդովվում կարսեցի գեներալ-լեյտենանտ Նորատ Տեր-Գրիգորյանցը։ Նա նկատի ուներ, որ Ջաբրայիլի առաջնագծի ճեղքումից հետո չկար որևէ բնագիծ և կրակային համակարգ, որ կանխեր ադրբեջանական բանակի անխոչընդոտ ռազմարշավը Հայաստանի հարավ-արևելքով։
Է՛լ ավելի տպավորիչ մի բան եմ հիշում գեներալի խոսքերից, որ ասաց զինվորականին բնորոշ սակավապետությամբ՝ առանց երևի նույնիսկ նկատելու, թե որքան խորհրդանշական իմաստ կար իր ասածի մեջ․ «Между прочим, они блестяще выполнили свою задачу. Да! На 75% именно карабахцы разгромили азербайджанскую армию»։
Չնայած պատկառելի տարիքին՝ գեներալը շատ լավ է հասկանում, որ հարավարևելյան ռազմաճակատում կրակային համակարգերի բացակայությունը պատահական չի եղել, և որ դրա նպատակն ադրբեջանական բանակին ջախջախած Արցախի ու արցախցիների հանձնումն էր։ Այստեղից էլ՝ նրա վրդովմունքը։
Իսկ նրան թիրախավորող երիտկապիտուլյանտական բաշիբոզուկների վարքը նողկանքի ու խղճահարության խառնուրդից զատ՝ այլ բան չի առաջացնում։

Էդգար ԷԼԲԱԿՅԱՆ

Քաղաքագետ
Դիտվել է՝ 339

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.